Med Izraelom in Gazo čez noč poletelo več raket

"Udarili smo na območju Gaze," je ob 2.41 sporočila izraelska vojska. Dodali so, da so nekaj ur pred tem prestregli palestinsko raketo, kar je bil tudi povod za začetek obstreljevanj. Kot poroča novinar AFP-ja, je nato Gaza odgovorila še z dvema raketama, priče trdijo, da jih je bilo iz Gaze izstreljenih več . Nov val eksplozij so nato znova zadali tudi Izraelci, poroča več tujih medijskih hiš.

Kot pa pravijo očividci, je mesto Gaza pretreslo vsaj sedem eksplozij, te pa so med drugim zadele vadbeni center brigad Ezzedine al-Qassam, dela palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki se nahaja v begunskem taborišču v osrednjem delu Gaze. Rakete so bile prav tako usmerjene na njihov center za usposabljanje, ki se nahaja jugovzhodno od mesta. Izraelska vojska trdi, da je v obstreljevanju zadela lokacijo , kjer Hamas proizvaja kemične surovine in orožje.