Med izraelskim napadom umrli trije novinarji: 'Spali so v posteljah'

Okoli tretje ure zjutraj je bilo območje v Libanonu, kjer je razporejenih več penzionov za turiste, ki so v zadnjem času služili bolj kot postojanke za različne medije, prekrito z ruševinami in prahom. Avtomobili z oznako "PRESS" so bili prevrnjeni in razbiti.

Dopisnik Al Jazeere, Imran Khan, ki je bil med novinarji v penzionih, je povedal, da se je napad zgodil brez opozorila. "To so bili ljudje, ki so po dolgih dneh poročanja o konfliktu spali v svojih posteljah," je zapisal na družbenih omrežjih in dodal, da on in njegova ekipa niso bili poškodovani.

Napad v regiji Hasbaja, ki je bila sicer doslej obvarovana pred izraelskimi zračnimi napadi na druge dele južnega Libanona, so obsodili že mnogi uradniki, novinarji in druge skupine. Televizijske ekipe so namreč na območje prispele le zato, ker so menile, da je tam varnejše, potem ko je Izrael odredil evakuacijo mesta južneje, iz katerega so prej poročali.

"Menimo, da gre za neposreden napad, katerega cilj je odstraniti novinarje z juga," je dejala Elsy Moufarrej, koordinatorka Sindikata alternativnega tiska v Libanonu. "Želijo preprečiti, da bi bili novinarji prisotni na jugu Libanona."

Tudi libanonski minister za informiranje Ziad Makary je potrdil, da so bili medijski delavci ubiti, ker so poročali o "izraelskih zločinih". "To je umor, ki je bil premišljen in načrtovan, saj je bilo na lokaciji prisotnih 18 novinarjev, ki so predstavljali sedem medijskih ustanov," je zapisal v objavi na X.