Med izvajanjem akrobatskega manevra v zraku trčili letali

Trenutek trčenja so ujeli očividci, ki so posneli šest letal, ki so v zraku izvajala akrobatski manever. Po trku sta letali delno razpadli.

Nesreča se je zgodila ob 15.35 v bližini letalske baze. Preiskava, zakaj se je nesreča zgodila, še poteka. Po nesreči so omenjeno trojico našli, vsi so bili pri zavesti, je sporočila vojska. Ena oseba je sicer utrpela več poškodb. Po poročanju francoskih medijev nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti.

Po trku je eno od letal zgrmelo na silos, kjer se je nato vnel požar. Na tleh žrtev ni bilo, poroča France24.

Trčili sta letali Alpha Jets, ki sta bili del Patrouille de France - demonstracijske enote za natančno akrobatiko francoskih zračnih in vesoljskih sil.

Letala tipa Alpha Jet so prvič poletela leta 1973, od 1977 dalje jih imajo v lasti tudi francoske letalske sile, ki pa jih zadnjih 44 let uporabljajo le še kot del Patrouille de France. V okviru demonstracijske skupine naj bi ta letala letala do leta 2032 ali celo do 2035.