Med kampiranjem pobegnil, nato prehodil 1500 kilometrov, da bi se vrnil domov

Susanne in Benny Anguiano sta se odločila, da bosta na kampiranje v nacionalnem parku Yellowastone vzela tudi svojega štirinožnega kosmatinca. A mucek Rayne Beau je imel očitno povsem svoje načrte za oddih v naravi. Med izletom je namreč pobegnil med drevesa in izginil, njegova lastnika pa sta se morala tako domov vrniti sama, misleč, da ljubljenčka ne bosta nikoli več videla. Skoraj mesec dni pozneje pa je zakonca presenetil klic iz podjetja z mikročipi. Sporočili so jima, da je njun mucek na varnem in od njiju oddaljen le približno 200 kilometrov.