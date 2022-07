Med kampiranjem v Iowi moški napadel štiričlansko družino, preživel le sin

Ameriška policija je sporočila, da so med kampiranjem v ameriški zvezni državi Iowa ustrelili šestletno deklico in njena starša. Trupla Sarah in Tylerja Schmidt, oba stara 42 let, in njune hčerke Lule so našli v šotoru v državnem parku Maquoketa Caves. Njun devetletni sin je napad preživel, je povedal sosed družine.

Policija meni, da je osumljeni strelec, 23-letni Anthony Orlando Sherwin, ki je prav tako prenočeval v kampu, po napadu na štiričlansko družino pištolo obrnil proti sebi. Tudi njegovo truplo so našli v parku Maquoketa Caves, poroča BBC. Preiskava incidenta poteka, Maquoketa Caves pa je aktivno prizorišče kaznivega dejanja, je v izjavi povedal Mitch Mortvedt, pomočnik direktorja oddelka za kriminalistične preiskave v zvezni državi Iowa. Mortvedt je za lokalni časopis The Des Moines Register povedal, da ni bilo poročil o predhodnih konfliktih med osumljencem in žrtvami. Po odkritju trupel so park evakuirali ter začeli iskalno akcijo za oboroženim Sherwinom. Iskali so ga tudi s pomočjo zračnih sil, ko so njegovo truplo odkrili v parku nedaleč od kampa. icon-expand Deklica in njeni starši ustreljeni med kampiranjem v Iowi, sin preživel. FOTO: AP Zakonca Schmidt sta prihajala iz mesta Cedar Falls v zvezni državi Iowa. Prebivalce mesta je novica o tragediji družine pretresla, poroča medij. Župan mesta Rob Green je na spletu zapisal, da je s Sarah Schmidt, ki je delala v lokalni knjižnici, ravno prejšnji teden sodeloval pri projektu. "Tako kot številni med vami, ki ste pravkar izvedeli novico, sem tudi jaz pretresen," je dejal. "Sarah sem dobro poznal, ona in njena družina so bili redni sprehajalci v soseski Sartori Park." Objava Greena je prejela številne komentarje, ki so izražali šok in žalost ter sočutje do preživelega otroka. Do nedelje na strani GoFundMe zbranih skoraj 147.115 evrov Na strani GoFundMe, ustanovljeni za pomoč devetletniku, je bilo do nedelje zvečer zbranih že skoraj 150.000 dolarjev oz. 147.115 evrov. Organizatorka akcije zbiranja denarja je sestrična gospe Schmidt. Povedala je, da je deček "obkrožen z družino in prijatelji, ki ga podpirajo po najboljših močeh". Lokalni uradniki so medtem povedali, da bodo konec tedna opravili obdukcijo vseh štirih trupel. Park naj bi bil zaprt vsaj do četrtka.