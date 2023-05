Med kolesarjenjem trčil v medveda in poletel v zrak

"Naredil sem premet čez medveda," svoj trk v divjo žival opisuje 30-letni Kanadčan Kevin Milner . Ta je nič hudega sluteč kolesaril po rezervatu Lower Seymour v bližini Vancouvra ter opazoval naravo in živali ob cesti, ko je na jasi nenadoma zagledal črnega medveda, piše Guardian. Žival pa se je, namesto da bi ob pogledu na vsiljivca zbežala, pognala naravnost v kolesarja.

Na srečo je kosmatinec po trčenju stekel naravnost v gozd, Milner pa je z zlomljeno lopatico, obtolčenimi rebri in udarnino srčne mišice obležal na tleh. 30-letniku so na pomoč priskočili drugi izletniki. Dva kolesarja sta pohitela poiskati zdravniško pomoč, eden pa je ostal ob Milnerju. Medved se je med njunim čakanjem na pomoč vrnil na jaso, vendar pa se za moška ni zmenil.

Reševalci so kasneje Milnerja prepeljali v bolnišnico Lions Gate v Vancouvru, kjer so oskrbeli njegove poškodbe. 30-letnik pa pravi, da se je za gozdno pot odločil, da bi se umaknil iz prometa. "Vendar pa po zadnji izkušnji menim, da je veliko varneje voziti ob boku z avtomobili," je dejal.

Interakcije med medvedi in ljudmi so sicer razmeroma pogoste, le redko pa so nevarne, poroča medij. Kljub temu pa se je lani zgodil primer napada črnega medveda na 10-letno deklico, ki je hodila po poti, zaradi česar je kanadska provinca za nekaj časa zaprla celoten rezervat.