Med koncertom se je zrušila streha diskoteke: 'Mislil sem, da je potres'

Videoposnetki, ki se širijo na družbenih omrežjih, prikazujejo dogajanje tik pred nesrečo. Obiskovalci koncerta sedijo za mizami pred odrom, nekateri plešejo ob zvokih glasbe. V ločenem posnetku je mogoče slišati moškega, ki stoji poleg odra, in pravi, da je "nekaj padlo s stropa". Manj kot 30 sekund kasneje se zasliši hrup, na posnetku se pojavi črnina, v ozadju pa se sliši kričanje ljudi.

Lokalni medij Listin Diario poroča, da je v nesreči umrlo najmanj 15 ljudi. Okoli 100 ranjenih so prepeljali v bolnišnice. Nekateri so medtem še vedno ujeti pod ruševinami, je povedal direktor centra za nujne primere (COE) Juan Manuel Mendez. Ob tem je izrazil upanje, da so še živi.