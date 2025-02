Med kopanjem v naravnem bazenu izginil mladoletni turist

Oblasti so nemudoma sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri sodelujeta tudi dva helikopterja. Mladoletnika, sicer tujega turista, so včeraj iskali do sončnega zahoda, danes zjutraj pa so z iskanjem nadaljevali. Če so včeraj v akciji sodelovala tudi plovila pomorske reševalne službe, danes to ni mogoče zaradi slabih razmer na morju. Ob tem prečesavajo tudi kopno.

Charco del Viento, naravni bazen ob Atlantskem oceanu, je priljubljena turistična atrakcija na severu španskega otoka.