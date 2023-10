Med krstom se je zrušila streha cerkve, med ujetimi še vedno tudi otroci

Potem ko se je v mestu Ciudad Madero vdrla streha cerkve Santa Cruz in pod seboj pokopala okoli sto udeležencev obreda, so po poročanju lokalnih medijev, ki jih navaja BBC , v bolnišnico odpeljali 49 oseb. Devet udeležencev molitve, domnevno krsta, pa je v tragediji umrlo.

"Cerkev je bila nabito polna, v njej je bilo kakih sto ljudi. Udeleženci so bili postavljeni v vrsto pred oltarjem, kjer so prejemali obhajilo; nekakšen vrhunec katoliške maše. Takrat se je nad njimi vdrla streha, padale so opeke, beton in tudi jeklene podporne strukture," je dejal lokalni novinar Franc Contreras.

Dodal je, da se je po besedah predstavnikov Rdečega križa streha podrla na klopi v cerkvi, zaradi česar so v "zračnih žepih" ostali preživeli. Med ruševinami je tako še vedno ujetih več ljudi, tudi otrok. Oblasti naj bi od zbranih na prizorišču zahtevale tišino, da bi lahko slišali, če kdo, ujet v notranjosti, kliče na pomoč.