Med letalskim nastopom je moralo letalo zasilno pristati v morju

Med letalskim nastopom, ki se je včeraj odvijal na plaži na Floridi, je moralo letalo iz obdobja druge svetovne vojne izvesti zasilni pristanek na morju. Letalo je pristalo v neposredni bližini obale pred veliko množico, ki je spremljala nastop, poročajo tuji mediji.

Video, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, prikazuje, kako letalo poleti navzdol nad morjem in nizko nad kopalci, nato pa pred gledalci pljuskne v ocean.

Oblasti so sporočile, da je imelo letalo TBM Avenger, ki je nastopalo na paradi 'Warbird' mehanske težave, zaradi česar je moral pilot izvesti zasilni pristanek. Prav tako so sporočili tudi, da so na kraj takoj prišli reševalci, ki so pilota pregledali. Z njim naj bi bilo vse v redu, prav tako pa tamkajšnji odgovorni sporočajo, da se med pristankom ni poškodoval nihče od očividcev.