Med letom izbruhal 'litre krvi' in umrl

Moški naj bi se močno znojil, videti je bilo, da težko diha. Ko je osebje izrazilo zaskrbljenost, jim je njegova žena pojasnila, da je le utrujen, ker je tekel, da bi ujel let in da je zanj povsem varno, da leti. Vendar se je izkazalo, da je resnica povsem drugačna.

Na letalu družbe Lufthansa, ki je letelo iz Bangkoka v München, se je zgodil res nesrečni pripetljaj. Kot so potniki pripovedovali ob pristanku v Nemčiji, sta se na krov letala vkrcala starejši moški in njegova žena. Moški, 63-letni državljan Nemčije, naj bi bil že ob prihodu na letalo videti resnično slabo, piše Sky News.

Ne dolgo po vzletu se je stanje moškega drastično poslabšalo. Najprej je začel močno pljuvati kri, kmalu zatem pa mu je začela kri teči še iz ust in nosu. "Bila je popolna groza, vsi so kričali," je dejal eden od potnikov za švicarsko časopisno hišo Blick. Kot je potnik nadaljeval, je moški "izgubil litre krvi", stene letale pa so bile umazane s krvjo.

Letalski uslužbenci so moškega 30 minut oživljali, a mu ni bilo več pomoči, umrl je med letom. Letalo Airbus A380 se je ob tem obrnilo in vrnilo v tajsko prestolnico že po uri in pol potovanja. "Najhuje je bilo videti njegovo ženo, ki je morala nato sama skozi carino, skozi vse te formalnosti," je dodal potnik.

Družba Lufthansa je ob tragični novici izrazila sožalje svojcem umrlega potnika, prav tako so se opravičili potnikom zaradi nastalih nevšečnosti. Vsem preostalim potnikom so uredili nadomestne letalske prevoze.