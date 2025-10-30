Svetli način
Tujina

Med letom s kovinskimi vilicami zabodel dva mladoletna potnika

Chicago, 30. 10. 2025 12.58 | Posodobljeno pred 37 minutami

Let nemške letalske družbe Lufthansa iz Chicaga v Nemčijo je bil preusmerjen v Boston, potem ko je moški zabodel dva potnika s kovinskimi vilicami, je sporočilo ameriško državno tožilstvo. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 10 let zapora in denarna kazen v višini do 250.000 dolarjev (215.000 evrov).

Kot je ameriško državno tožilstvo zapisalo v sporočilu za javnost, je 28-letni indijski državljan Praneeth Kumar Usirippalli osumljen, da je med letom z vilicami zabodel dva 17-letna potnika, enega v ramo, drugega pa v zadnji del glave.

"Po postrežbi obroka je mladoletnik A rahlo spal na srednjem sedežu, ko se je domnevno zbudil in zagledal Usirippallija, ki je stal nad njim. Ta ga je zabodel v predel leve ključnice s kovinskimi vilicami. Nato se je pognal proti mladoletniku B, ki je sedel desno od mladoletnika A na srednjem sedežu, in ga z vilicami zabodel v zatilje," so zapisali tožilci. Mladoletnika sicer nista utrpela hujših poškodb. 

Člani posadke so skušali umiriti agresivnega potnika, a je ta nato dvignil roko, s prsti oblikoval namišljeno pištolo, jo usmeril v usta in pritisnil na namišljeni sprožilec. Takoj zatem se je obrnil proti potnici na svoji levi strani in jo udaril. Udariti naj bi poskušal tudi člana letalske posadke. 

Lufthansa (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Incident se je zgodil na sobotnem letu iz Chicaga v Frankfurt. Zaradi dogajanja je bilo letalo preusmerjeno v Boston, kjer so Usirippallija pridržali. 

Obtožen je napada z nevarnim orožjem z namenom povzročitve telesne poškodbe med potovanjem z letalom, poroča ABC News.

Lufthansa je v izjavi pojasnila, da je bila preusmeritev leta "nujna zaradi vedenja neubogljivega potnika, ki so ga lokalne oblasti ob prihodu pridržale". Vsem prizadetim potnikom so zagotovili hotelsko nastanitev in jih premestili na naslednje razpoložljive lete. 

Po informacijah ABC News je Usirippalli v ZDA bival na podlagi študentskega vizuma in je opravljal magistrski študij. Če bo spoznan za krivega napada, mu v skladu z ameriško zakonodajo grozi do 10 let zapora in denarna kazen do 250.000 dolarjev (215.000 evrov). Kdaj se bo zglasil na sodišču, še ni znano, trenutno pa je v priporu.

