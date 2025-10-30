Med letom s kovinskimi vilicami zabodel dva mladoletna potnika

Kot je ameriško državno tožilstvo zapisalo v sporočilu za javnost, je 28-letni indijski državljan Praneeth Kumar Usirippalli osumljen, da je med letom z vilicami zabodel dva 17-letna potnika, enega v ramo, drugega pa v zadnji del glave.

"Po postrežbi obroka je mladoletnik A rahlo spal na srednjem sedežu, ko se je domnevno zbudil in zagledal Usirippallija, ki je stal nad njim. Ta ga je zabodel v predel leve ključnice s kovinskimi vilicami. Nato se je pognal proti mladoletniku B, ki je sedel desno od mladoletnika A na srednjem sedežu, in ga z vilicami zabodel v zatilje," so zapisali tožilci. Mladoletnika sicer nista utrpela hujših poškodb.

Člani posadke so skušali umiriti agresivnega potnika, a je ta nato dvignil roko, s prsti oblikoval namišljeno pištolo, jo usmeril v usta in pritisnil na namišljeni sprožilec. Takoj zatem se je obrnil proti potnici na svoji levi strani in jo udaril. Udariti naj bi poskušal tudi člana letalske posadke.