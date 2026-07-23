Med letom se je steplo 10 ljudi, pilot obrnil letalo in poklical policijo

Na letalu je ponovno prišlo do nevarnega incidenta. Tokrat ga je "zakuhala" deseterica potnikov, ki se je očitno odločila, da je potniška kabina visoko v zraku v resnici primeren boksarski ring. Okoli 10 potnikov se je namreč med poletom s Tenerifa proti Liverpoolu steplo na krovu letala družbe EasyJet.

Pretep se je odvil v torek zvečer na letalu s 186 potniki, piše The Independent. Pilot se je zaradi tega po 30 minutah letenja odločil, da letalo obrne in se vrne na Tenerife ter pred prihodom obvestil lokalne oblasti, naj jih pričakajo na letališki stezi.

Kot so po incidentu sporočili z letalske družbe, tovrstne incidente jemljejo izjemno resno in ne tolerirajo motečega vedenja potnikov do osebja. "Naši zaposleni so sicer usposobljeni, da ocenijo vse situacije in ustrezno ukrepajo ter zagotovijo varnost letala in drugih potnikov," so sporočili.

Kontrolorji zračnega prometa so prav tako sporočili, da izražajo vso podporo posadkam in potnikom, ki se vse pogosteje soočajo s takimi situacijami.

V letalski družbi pa zagotavljajo še, da so poskusili kar se da pospešiti vrnitev ostalih potnikov v Liverpool.