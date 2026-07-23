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Med letom se je steplo 10 ljudi, pilot obrnil letalo in poklical policijo

Liverpool, 23. 07. 2026 09.52 pred 1 uro 1 min branja 26

Avtor:
M.P.
EasyJet

Večini potnikov, ki na oddaljene destinacije potujejo z letali, je povsem jasno, da pretep na letalu ni niti primeren niti varen (kot tudi seveda na tleh ni). A očitno vsi tega vendarle ne vedo. Visoko nad tlemi so tako med letom s Tenerifa proti Liverpoolu ponovno zapele pesti – tokrat med okoli 10 potniki. Pilot se je tako odločil, da se po 30 minutah leta vrne na španski otok, kjer je izgrednike pričakala policija.

Na letalu je ponovno prišlo do nevarnega incidenta. Tokrat ga je "zakuhala" deseterica potnikov, ki se je očitno odločila, da je potniška kabina visoko v zraku v resnici primeren boksarski ring. Okoli 10 potnikov se je namreč med poletom s Tenerifa proti Liverpoolu steplo na krovu letala družbe EasyJet.

Pretep se je odvil v torek zvečer na letalu s 186 potniki, piše The Independent. Pilot se je zaradi tega po 30 minutah letenja odločil, da letalo obrne in se vrne na Tenerife ter pred prihodom obvestil lokalne oblasti, naj jih pričakajo na letališki stezi.

Kot so po incidentu sporočili z letalske družbe, tovrstne incidente jemljejo izjemno resno in ne tolerirajo motečega vedenja potnikov do osebja. "Naši zaposleni so sicer usposobljeni, da ocenijo vse situacije in ustrezno ukrepajo ter zagotovijo varnost letala in drugih potnikov," so sporočili.

Kontrolorji zračnega prometa so prav tako sporočili, da izražajo vso podporo posadkam in potnikom, ki se vse pogosteje soočajo s takimi situacijami.

V letalski družbi pa zagotavljajo še, da so poskusili kar se da pospešiti vrnitev ostalih potnikov v Liverpool.

easyjet let pretep incident

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KOMENTARJI26

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london1982
23. 07. 2026 12.13
en tak let stane 15000€. Ok če se podeli na 10 oseb, niti ne bo tako drago
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
23. 07. 2026 12.06
Nad 1000 m je dovoljeno vse.
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
23. 07. 2026 11.52
Anglezi ...
Odgovori
+0
1 1
jebivoje
23. 07. 2026 11.52
ven bi jih zmetal čez vrata pa bi bil mir
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
23. 07. 2026 11.52
A lahko prosim komentiramo "odločen korak" glede sankcij RU🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 "odločen korak"
Odgovori
+1
3 2
Nightingale
23. 07. 2026 11.54
"Nov udarec za Moskvo " 😂
Odgovori
-2
0 2
speedstar
23. 07. 2026 11.47
Ahhh. Angleži na počitnicah. Nič novega.
Odgovori
+4
5 1
kle21
23. 07. 2026 11.47
torej angleži domov iz Kanarcev..nič posebnega..
Odgovori
+3
4 1
Lux_43
23. 07. 2026 11.46
Absolutna prepoved letenja telim modelom, z vsemi družbami. Zdej naj pa s Tenerifov grejo kar lepo s trajektom do Cadiza, pa pol peš v Liverpool...Tole je samo rezultat vzgoje, folk izključno misli samo nase.
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+3
3 0
Fery Zaka
23. 07. 2026 11.42
Kako jih bodo pa zdaj spravili z otoka? Ker jih z avionom očitno ne morejo.
Odgovori
+0
1 1
Valkidžija
23. 07. 2026 11.46
Plavajo naj.
Odgovori
+2
2 0
MAGAvojc
23. 07. 2026 11.40
se ve kdo so bli :)
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
23. 07. 2026 11.40
Zihr nogometni navijači
Odgovori
+2
2 0
rok1211
23. 07. 2026 11.40
Pravilno, vsakemu 10k € kazni
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
23. 07. 2026 11.33
Verjetno tešče niso bili!
Odgovori
+3
3 0
graf
23. 07. 2026 11.19
precej drag pretep bo to ...
Odgovori
+2
3 1
metalika
23. 07. 2026 11.14
Ne bodimo tako dlakocepski, še normalnemu človeku se lahko kaj takega pripeti,kaj šele angležu
Odgovori
+1
3 2
JanezpomalicalRobija
23. 07. 2026 11.08
Na vseh drugih portalih je bilo 12 ljudi. Vsaj prepišite natančno.
Odgovori
+2
2 0
FancyFukish
23. 07. 2026 11.34
dva sta bla Janšista, zato izgineta brez grehov....
Odgovori
-2
2 4
lokson
23. 07. 2026 11.40
Majstr, daj zakoplji se. Svet bo takoj malce lepši.
Odgovori
+1
1 0
manga
23. 07. 2026 11.07
To so naprednjaki z Zahoda in ne balkanski primitivci...
Odgovori
+6
6 0
Angelina145
23. 07. 2026 11.05
Dosmrtno jim prepovedat potovanje z vsemi letalskimi družbami.
Odgovori
+7
9 2
Andrej Marinšek
23. 07. 2026 11.00
Me ne čudi...horda podivjanih Angležev....
Odgovori
+14
15 1
Valkidžija
23. 07. 2026 11.52
Res.Ti povsod delajo zgago. Pred leti smo bili na Krfu in prvo na kar je opozoril lokalni vodič je bilo, če se bomo slučajno vozili po južnem delu otoka, naj se pazimo ker nam bo po vsej verjetnosti nasproti pripeljal vsaj eden pijani Anglež po levi strani ceste.
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
23. 07. 2026 10.27
Barbarski Angleži kdo pa drug nismo presenečeni
Odgovori
+12
14 2
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