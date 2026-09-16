Med letom se je začel rušiti strop, potniki v paniki kričali in molili

Incident se je zgodil kmalu po vzletu letala Boeing 737 družbe Sepehran Airlines z letališča v Mašhadu, poroča CNN-News18.

Letalo je moralo zasilno pristati, potem ko je z enega od koles odpadla pnevmatika, kar je povzročilo okvaro motorja in močno tresenje v kabini. Tresenje je poškodovalo dele stropa, kabine in predale za prtljago nad sedeži. Iz njih so popadali osebni predmeti potnikov, nekateri so zadeli ljudi.

Posnetki iz notranjosti kabine, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo potnike, ki so molili in kričali, saj so bili prepričani, da so v hudi nevarnosti.