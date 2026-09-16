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Med letom se je začel rušiti strop, potniki v paniki kričali in molili

Mašhad, 16. 09. 2026 10.52 pred 35 minutami 1 min branja 11

Avtor:
U. Z. K.
Boeing 737 družbe Sepehran Airlines

Boeing 737 družbe Sepehran Airlines se je moral po težavi s pnevmatiko in poškodbi motorja zasilno vrniti na letališče v Mašhadu. Zaradi silovitih vibracij so v kabini popustili deli stropa, osebni predmeti in prtljaga so popadali na potnike, ti pa so v strahu in paniki kričali. Gre za že drugi incident družbe Sepehran Airlines na letališču v Mašhadu v manj kot mesecu dni.

Incident se je zgodil kmalu po vzletu letala Boeing 737 družbe Sepehran Airlines z letališča v Mašhadu, poroča CNN-News18.

Letalo je moralo zasilno pristati, potem ko je z enega od koles odpadla pnevmatika, kar je povzročilo okvaro motorja in močno tresenje v kabini. Tresenje je poškodovalo dele stropa, kabine in predale za prtljago nad sedeži. Iz njih so popadali osebni predmeti potnikov, nekateri so zadeli ljudi.

Posnetki iz notranjosti kabine, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo potnike, ki so molili in kričali, saj so bili prepričani, da so v hudi nevarnosti.

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Posledično se je pilot odločil za vrnitev v Mašhad, kjer je letalo varno pristalo. Po prvih podatkih nihče od potnikov ni bil poškodovan.

Gre sicer za že drugi incident družbe Sepehran Airlines na letališču v Mašhadu v manj kot mesecu dni. 25. avgusta je Boeing 737-500 po pristanku zdrsnil s steze, pri čemer se je zrušilo nosno podvozje. Na krovu je bilo 127 ljudi, poškodovanih pa ni bilo. Iranska civilna letalska oblast je uvedla preiskavo.

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KOMENTARJI11

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Najpametnejši
16. 09. 2026 11.27
Airbus je zgleda prva klasa od potniškega letala.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
16. 09. 2026 11.24
Mlada iranska družba v porodnih krčih.
Odgovori
+1
1 0
belyugo
16. 09. 2026 11.21
Čestitke pilotu.
Odgovori
+2
2 0
Andrej Marinšek
16. 09. 2026 11.21
Star vsaj 30+ let...
Odgovori
-1
0 1
Jerry321
16. 09. 2026 11.09
Ameriška kvaliteta je to. Boeingi razpadajo in padajo levo in desno
Odgovori
+3
4 1
hojladri123
16. 09. 2026 11.12
si predstavljas da bi imeli cez 5 let s Teslim podobno sranje
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+3
3 0
PONS
16. 09. 2026 11.07
Ko še ateist sreča Boga😁
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+2
2 0
Nikdar več
16. 09. 2026 11.05
Kaj je vpil ta, ki je snemal?
Odgovori
+0
1 1
aleksandar1964
16. 09. 2026 11.05
Servis na nivoju vrtca
Odgovori
-1
1 2
Lux_43
16. 09. 2026 11.01
Spet 737. evo. Prepoved teh modelov, sploh Evropa. Kupujmo Airbus.
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+5
5 0
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