Med letom se je začel rušiti strop, potniki v paniki kričali in molili

Incident se je zgodil kmalu po vzletu letala Boeing 737 družbe Sepehran Airlines z letališča v Mašhadu, poroča CNN-News18.
Letalo je moralo zasilno pristati, potem ko je z enega od koles odpadla pnevmatika, kar je povzročilo okvaro motorja in močno tresenje v kabini. Tresenje je poškodovalo dele stropa, kabine in predale za prtljago nad sedeži. Iz njih so popadali osebni predmeti potnikov, nekateri so zadeli ljudi.
Posnetki iz notranjosti kabine, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo potnike, ki so molili in kričali, saj so bili prepričani, da so v hudi nevarnosti.
Posledično se je pilot odločil za vrnitev v Mašhad, kjer je letalo varno pristalo. Po prvih podatkih nihče od potnikov ni bil poškodovan.
Gre sicer za že drugi incident družbe Sepehran Airlines na letališču v Mašhadu v manj kot mesecu dni. 25. avgusta je Boeing 737-500 po pristanku zdrsnil s steze, pri čemer se je zrušilo nosno podvozje. Na krovu je bilo 127 ljudi, poškodovanih pa ni bilo. Iranska civilna letalska oblast je uvedla preiskavo.
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