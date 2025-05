Med letom skušal odpreti vrata letala, preusmeritev razjezila drugega potnika

Let 114 družbe All Nippon Airways, ki je potoval z japonskega letališča Haneda na letališče George Bush v Houstonu, so morali med poletom preusmeriti "zaradi neubogljivega potnika", so sporočili iz letalske družbe. Boeing 787-9 Dreamliner je bil v zraku približno 10 ur, ko je pristalo na mednarodnem letališču Seattle-Tacoma, piše CNN.

Zaradi poročil o potniku, ki je med letom skušal odpreti izhodna vrata, so na pomoč poklicali letališko policijo. Potniki in posadka letala med incidentom niso bili poškodovani.