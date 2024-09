Med letom težave s tlakom, več ljudi krvavelo iz ušes in nosu

Potnike so nato z drugim letom poslali na njihovo destinacijo. Tudi letalo družbe Delta so še isti dan popravili in odpravili vse težave s tlakom, naslednji dan pa se je vrnilo v obratovanje.

"Našim strankam se iskreno opravičujemo za izkušnjo na letu 1203 15. septembra," je dejal tiskovni predstavnik družbe Delta. Posadka letala naj bi sicer takoj, ko je zaznala težave, upoštevala vse postopke in se vrnila v Salt Lake City, kjer so reševalne ekipe takoj priskočile na pomoč potnikom.

A izkušnje potnikov na letu niso bile nič kaj prijetne. "Zvenelo je, kot da mi uho brbota, brbotalo mi je v desnem ušesu. Ko sem se ga dotaknila, sem videla, da mi iz ušesa teče kri," je ena od potnic dejala za CNN. Tudi drugi potniki so poročali o enakih težavah. Začela so jih boleti ušesa, krvaveli so iz nosu in iz ušes.

Potniki so takoj opazili, da je nekaj narobe. "Pogledala sem svojega moža, ki si je z obema rokama pokril ušesa in se nagnil naprej," je dejala druga potnica. "Potem sem pogledala nazaj in videla še enega gospoda, ki je imel zelo krvav nos, ljudje pa so mu poskušali pomagati."

O resnih poškodbah sicer nihče ni poročal, vendar je zdravstveno osebje ugotovilo, da deset oseb potrebuje nadaljnje zdravljenje. Zvezna uprava za letalstvo je že sporočila, da bo izvedla preiskavo.