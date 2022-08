Med letom želel odpreti vrata, potnikom pa zavpil: 'Se vidimo v nebesih!'

Na zagrebškem letališču je v noči s ponedeljka na torek zasilno pristalo letalo britanske letalske družbe TUI. Na letalu se je namreč po poročanju Jutarnjega lista odvijala "prava drama". Težave so se za potnike, ki so bili iz Paphosa namenjeni v Manchester, začela že pred vzletom letala, saj je to s steze vzletelo s šesturno zamudo. A to je bil šele začetek.

Potnike, med katerimi so bile tudi številne družine z majhnimi otroki, je zajela panika. Da bi preprečili njegove načrte, je več potnikov moškega podrlo na tla. Zaradi problematičnega potnika se je morala tako posadka odločila za zasilni pristanek na zagrebškem letališču, poroča Croatianaviation. Tam je letalo pristalo ob 1. uri zjutraj.

Številne potnike, ki so bili živčni že zaradi dogajanja v zraku, je nato zmotila tudi organizacija sprejema v Zagrebu. Tam jih namreč ni sprejel nihče, noč pa so morali brez hrane in pijače preživeti na potniškem terminalu. Šele zgodaj zjutraj so jih prepeljali v bližnje hotele, nato pa so jih obvestili, da bo njihov let v Manchester iz Zagreba poletel v torek zvečer.

TUI se je vsem potnikom opravičil tako za zamudo kot za težave, ki so jih imeli na samem letu. Omenjenega potnika so z letala pospremili v policijskem spremstvu, dan kasneje pa ni nadaljeval poti v Manchester. Ostali potniki pa so na svoje ciljno letališče tako prišli s 26-urno zamudo.