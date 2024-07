Slovenca v Tučepih: Med ljudmi panika in nervoza, skozi dim ne vidiš sonca

Tiana Prosenc iz okolice Domžal, ki je v Tučepih na dopustu z družino, je opisala, da so se včeraj odpravili na večerni sprehod, ko so zagledali požar. Ognjene zublje je spodbujala tudi močna burja. Požar k sreči ni dosegel območja, kjer so nastanjeni, zato niso bili evakuirani, se jim je pa precej približal. Danes so na plaži opazovali kanaderja, ki sta zajemala vodo za gašenje požara, in kot pravi, je bilo očitno, da sta med ljudmi zavladala panika in nervoza. Večji del požara je k sreči že pogašen, jutri načrtujejo pot domov, je še povedala.

Sašo Kodelič se nahaja v neposredni bližini požara. Kot pripoveduje, je v ognju celoten hrib. Še posebej včeraj zvečer je bila situacija zelo napeta, domačini so turiste opozarjali, naj bodo pripravljeni za odhod. A ogenj se je širil v nasprotni smeri in potrebe za evakuacijo v njihovi nastanitvi ni bilo, pove. Kot opisuje, so nekateri gosti že včeraj zvečer začeli zapuščati apartmaje, drugi se na pot odpravljajo danes. Danes težave povzročata predvsem gost dim in pepel, zaradi česar je težko dihati, sonca se skozi dim sploh ne vidi, opisuje. Tudi sami so začeli razmišljati, da zapustijo območje, če se situacija ne bo pomirila. Kot je še poudaril, gasilci delo opravljajo profesionalno, tudi ljudje se ognju ne približujejo preveč.

Nekaj starejših hiš pogorelo

Ponoči so gasilci evakuirali del stanovalcev na območju ter se trudili braniti hiše. Pri tem so jim pomagali tudi domačini, ki so vso noč namakali okolico svojih domov. "A nekaj starejših hiš je vseeno pogorelo."

Lokalni mediji sicer poročajo, da so nekateri turisti v Tučepih zapustili hotele. "Domačini in turisti, ki so nastanjeni v apartmajih tik ob vznožju Biokova, stojijo na cesti in spremljajo razmere. Seveda smo vsi prestrašeni, a lastnik stanovanja nas je malo pomiril," je sicer za Net.hr povedal bralec na območju, ki je dodal, da so neprestano tulile sirene, da pa je slišati tudi hitenje gasilskih vozil.

S plameni se je borilo več kot 200 gasilcev

Ponoči je plamene gasilo 220 gasilcev, ki so jih zjutraj preusmerili še na ostale požarne fronte. Jutro je namreč v Tučepih prineslo nekoliko mirnejše razmere, čeprav požar še zdaleč ni pogašen. Vso noč so gasilcem pomagali tudi domačini, ki so z vodo namakali okolico hiš, na kraj pa sta zjutraj poletela tudi dva kanaderja. V torek je sicer zagorelo tudi na območju Smokovića pri Zadru in pri Skradinu. Tam obstaja nevarnost, da bi se požar razširil proti Narodnemu parku Krka.