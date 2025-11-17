Med lovom na tihotapca v Trstu poškodovani trije policisti, tudi en slovenski

Takrat je v skladu s čezmejnimi sporazumi o boju proti kriminalu posredoval policijski štab v Trstu, ki je koordiniral operacijo. Najprej so v lov na audija napotili mejno policijo, ker pa je moški še naprej bežal z divjo vožnjo, so se pridružile še druge patrulje in vozila v civilu iz letalskega odreda in enote za preprečevanje kriminala, poroča tržaški časnik Il Piccolo .

Operacija se je začela v Sežani, ko se srebrni audi ni ustavil na kontrolni točki slovenske policije, pač pa je pospešil proti mejnemu prehodu. Pri tem je dosegel hitrost do 200 kilometrov na uro, slovenska patrulja pa mu je sledila tudi, ko je prečkal italijansko ozemlje.

Sivega audija je tako zasledovalo več kot deset italijanskih patrulj in slovenska policija. Voznik se je sprva skušal policiji izogniti s tem, da je vozil skozi obrobje mesta. Nato je zavil v mesto, pri čemer je prevozil rdečo luč in nekaj časa vozil celo v napačno smer po različnih glavnih in stranskih cestah. S takšno nevarno vožnjo je nadaljeval približno pol ure, pri čemer je ogrožal druga vozila in motoriste, ki so se mu morali izogibati.

"Nenehno je tvegal, da bo povzročil zelo resne nesreče. Obstajala je nevarnost masakra," so brez ovinkarjenja dejali na italijanski policiji. Lahko bi namreč trčil v kogarkoli, celo v pešce, ki so prečkali cesto.

Toda na ulici Brigata Casale je ubežnik videl, da se mu približujejo patrulje, zato se je nameraval obrniti in je naredil polkrožni obrat, pri čemer je upočasnil. Ta trenutek so izkoristili organi pregona. Slovensko in italijansko policijsko vozilo sta se pognali proti audiju, trčili vanj ter ga tako ustavili in preprečili nadaljnje ogrožanje varnosti.

40-letnega Ukrajinca so po približno enournem lovu aretirali. Preden so mu policisti nadeli lisice, pa se je celo upiral in poskušal pobegniti peš. V avtomobilu so bili poleg tihotapca še trije otroci in ženska, tuji državljani. Bili so v šoku, a v dogodku niso bili poškodovani. Družino so namestili v sprejemni center.