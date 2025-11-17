Svetli način
Tujina

Med lovom na tihotapca v Trstu poškodovani trije policisti, tudi en slovenski

Trst, 17. 11. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
27

Od Sežane do Trsta je kar eno uro trajal lov na tihotapca, ki je pred slovenskimi in italijanskimi policisti bežal s hitrostjo 200 kilometrov na uro. Moški je divjal po številnih ulicah, vozil celo v napačno smer in prevozil rdečo luč. Na koncu so ga ustavili tako, da so policisti trčili v njegovo vozilo, pri čemer so bili trije policisti, med njimi tudi slovenski, lažje poškodovani.

Operacija se je začela v Sežani, ko se srebrni audi ni ustavil na kontrolni točki slovenske policije, pač pa je pospešil proti mejnemu prehodu. Pri tem je dosegel hitrost do 200 kilometrov na uro, slovenska patrulja pa mu je sledila tudi, ko je prečkal italijansko ozemlje.

Takrat je v skladu s čezmejnimi sporazumi o boju proti kriminalu posredoval policijski štab v Trstu, ki je koordiniral operacijo. Najprej so v lov na audija napotili mejno policijo, ker pa je moški še naprej bežal z divjo vožnjo, so se pridružile še druge patrulje in vozila v civilu iz letalskega odreda in enote za preprečevanje kriminala, poroča tržaški časnik Il Piccolo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sivega audija je tako zasledovalo več kot deset italijanskih patrulj in slovenska policija. Voznik se je sprva skušal policiji izogniti s tem, da je vozil skozi obrobje mesta. Nato je zavil v mesto, pri čemer je prevozil rdečo luč in nekaj časa vozil celo v napačno smer po različnih glavnih in stranskih cestah. S takšno nevarno vožnjo je nadaljeval približno pol ure, pri čemer je ogrožal druga vozila in motoriste, ki so se mu morali izogibati. 

"Nenehno je tvegal, da bo povzročil zelo resne nesreče. Obstajala je nevarnost masakra," so brez ovinkarjenja dejali na italijanski policiji. Lahko bi namreč trčil v kogarkoli, celo v pešce, ki so prečkali cesto. 

Toda na ulici Brigata Casale je ubežnik videl, da se mu približujejo patrulje, zato se je nameraval obrniti in je naredil polkrožni obrat, pri čemer je upočasnil. Ta trenutek so izkoristili organi pregona. Slovensko in italijansko policijsko vozilo sta se pognali proti audiju, trčili vanj ter ga tako ustavili in preprečili nadaljnje ogrožanje varnosti. 

40-letnega Ukrajinca so po približno enournem lovu aretirali. Preden so mu policisti nadeli lisice, pa se je celo upiral in poskušal pobegniti peš. V avtomobilu so bili poleg tihotapca še trije otroci in ženska, tuji državljani. Bili so v šoku, a v dogodku niso bili poškodovani. Družino so namestili v sprejemni center. 


KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pravica je
17. 11. 2025 11.46
+5
Izgleda da je dober prijatelj skorumpiranega kroga okoli zelenskega in tega režimskega plačanca @zmaga ukrajini , ker bi drugače kot lojalen Ukrajinec lahko tako štalo počel na fronti braneč svojo državo !
ODGOVORI
7 2
vrzwta1
17. 11. 2025 11.45
+3
Ni panike, bomo davkoplačevalci založili za novo Octavio.
ODGOVORI
4 1
krpati
17. 11. 2025 11.33
+3
Mu bo von der lyen zrihtala odpustek prekrška....
ODGOVORI
4 1
Killing of Hind Rajab
17. 11. 2025 11.32
+6
zmaga usrajini...pa to....pa poln prtljažnik keša davkoplačevalcev eu...
ODGOVORI
7 1
smetilka
17. 11. 2025 11.24
+8
2 let, po enem letu vzornega obnasanja bo zunaj in jovo na novo. davkoplacevalci bomo pa medtem placali nov policijski avto in njegovo namestitev v hotelu dveh zvezdic
ODGOVORI
9 1
kleos
17. 11. 2025 11.24
-6
Nikoli neznajo taktično ravnati,zaradi lova policije bi se lahko zgodila katastrofa, pustit človeka na razdaljo, da misli, da je ušel, ga islediti, na druge načine, in potem posredovati, saj ni že pred tem vozil ofenzivno, ampak potem ko se je začel lov na njega, v takih trenutkih, nagon pred begom prevlada razum, včasih kdo sploh neve zakaj je pobegnil.
ODGOVORI
1 7
Colgate
17. 11. 2025 11.18
+6
Bolano...Ukrainec tvega življenja treh otrok. Ukrainci so ista kakegorija ljudi kot rusi...kriminalci
ODGOVORI
8 2
E.Nigma
17. 11. 2025 11.15
+8
Družino so namestili v sprejemni center. Zakaj že? In kateri ? Slovenski ali Italijanski? V Italiji so ga namreč ustavili.
ODGOVORI
8 0
Rudi Dolenc
17. 11. 2025 11.15
+8
niti zavedamo se ne, koliko korupcije in koliko kriminala izhaja iz Ukrajine, pravzaprav koliko ga je, ki ga ne bomo nikoli razvozlali
ODGOVORI
8 0
Mahh
17. 11. 2025 11.12
+4
Ukrajinec hahaha
ODGOVORI
4 0
17. 11. 2025 10.59
+10
Tu bi morali posredovati snajperisti in že v prvih km ustaviti takšno vozilo. Dva rakšna primera in za vedno mir.
ODGOVORI
11 1
Bozje oko
17. 11. 2025 10.59
+13
Ja, to kaže smernice, da tujcev, ki jim je moto kriminal, zaporne kazni v naših " zaporniški hotelih" ne odvrnejo od njihove življenjske poti.... Verjetno bi bili tujci do Slovenije prizaneslivejsi, v kolikor bi v R.Sloveniji veljal Zakon, ki nalaga sodiscu sankcijo za tujca - dozivljenski izgon iz R.Slovenije in prepoved vstopa v R.Slovenijo. Ukrajincev bi bil sploh Zelenski zelo vesel, saj bi bili v roku 24 ur za kazen, ze na fronti....
ODGOVORI
14 1
anatomija
17. 11. 2025 10.57
-4
Ukrajinski državljan Ruskega rodu
ODGOVORI
5 9
Naš zmiraj
17. 11. 2025 10.52
+15
Takoj u Pokrovsk ga premestit
ODGOVORI
15 0
paru
17. 11. 2025 10.49
+16
Spustite ga ...pošljite ga v prve bojne linije na fronto! Ukrajino pa po hitrem postopku, kot to želijo veliki politiki, v EU...saj ste nori!!!
ODGOVORI
16 0
rdeča petokraka
17. 11. 2025 10.46
+14
Ukrajinski kriminalci, ki bodo ostali pri nas
ODGOVORI
14 0
NeXadileC
17. 11. 2025 10.43
+28
Ali je Audija kupil z denarjem, ki smo ga mi, na ukaz Ursule, poslali v Ukrajino? Morda ima tudi zlato straniščno školjko.?
ODGOVORI
28 0
Bebo2
17. 11. 2025 12.01
ta več kot 20 let star A6 ni vreden več kot 2000 eur
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
17. 11. 2025 10.38
+1
...rdečo luč...
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
17. 11. 2025 10.38
+16
Upajmo da Rusi čim prej zasedejo celo Ukraino. Ukraina bo vir korupcije in kriminala, če slučajno pridejo v EU
ODGOVORI
21 5
galeon
17. 11. 2025 10.36
-3
Pri nas bi ga lovil še ene 3 ure več.
ODGOVORI
5 8
