Med lovom na tornado v prometni nesreči umrli trije študenti meteorologije

Po tem, ko so v Heringtonu v Kansasu posneli tornado, ki je potoval čez avtocesto, so se trije ameriški študenti meteorologije Nicholas Nair, Gavin Short in Drake Brooks v nevihtnem vremenu vračali v Oklahomo. Takrat je njihovo vozilo zdrsnilo na mokri cesti in trčilo s prikolico traktorja, trojica pa je v nesreči umrla, poroča BBC. Voznik traktorja je bil že odpuščen iz bolnišnice.

"Drake, Nic in Gavin so bili združeni v skupni strasti," je po smrti študentov dejal predsednik Univerze v Oklahomi Joseph Harroz mlajši, ki je pohvalil vnemo študentov pri zasledovanju njihovega poklica. "Njihovo prizadevanje je občudovanja vredno in služi kot navdih za vse," je dejal.