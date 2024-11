Študentje mirno protestirali, iz avtomobilov pritekli nasilneži in jih napadli

V spomin žrtvam v nesreči v Novem Sadu je včeraj Srbija za 15 minut umolknila. A miroljubni protest je izzval reakcijo izgrednikov. Iz Beograda tako poročajo o incidentu, ki se je zgodil pred Fakulteto dramskih umetnosti. Med tem ko je množica zbranih molčala, je iz avtomobilov izstopilo več nasilnežev, ki so jih napadli. Žrtve so bili profesorji in študentje fakultete, eden izmed študentov je bil celo poškodovan. Z napadenim študentom smo tudi govorili, opisal je, kaj se je dogajalo.

Na shodu Fakultete dramskih umetnosti v okviru akcije Stop Srbija, v katerem so se državljani na več lokacijah v Srbiji za 15 minut s tišino spomnili žrtev tragedije v Novem Sadu, se je zgodil fizični obračun.

V njem je bil poškodovan študent Nikola Terzić, ki je pristal v bolnišnici, z njim pa smo tudi govorili. Kot je opisal, bi moral biti shod miren. Oblasti so obvestili, da bodo za 15 minut zaprli ulico in se v tišini poklonili žrtvam tragedije v Novem Sadu. A že takoj po začetku protesta so se pojavili neznanci iz treh avtomobilov, ki so začeli fizično napadati ljudi.

Novinarki so izbili telefon, napadli so njegovo kolegico, ki so jo udarili po roki. V tistem trenutku je pristopil do njih, da bi to preprečil, in tako so napadli njega, se spominja. Nekaj moških ga je začelo udarjati, v nekem trenutku ga je pretepalo šest do sedem moških, pravi. Iz situacije so ga rešili kolegi, ki so ga zaščitili in preprečili hujše poškodbe, pravi. Kot je povedal, nima težjih poškodb, sta pa oba s kolegico psihično precej uničena. "Malo me bolijo rebra in tilnik od udarcev, a nisva težje poškodovana," je še povedal.