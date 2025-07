Med močnim tresenjem prijeli pacienta in nadaljevali z operacijo

Po spletu je zakrožil posnetek nadzornih kamer iz operacijske sobe v mestu Petropavlovsk-Kamčatski na jugu ruskega polotoka Kamčatka. Tresenje je območje zajelo ravno v času, ko je v eni od bolnišnic na operacijski mizi že ležal pacient. Šlo naj bi za onkološkega bolnika.

Kirurgi, zdravniki in asistenti so med nenadnim tresenjem ostali mirni in z lastnimi telesi preprečili prevelike premike opreme in pacienta, nato pa mirno nadaljevali z operacijo. Med potresom je v kotu operacijske sobe s stropa padel tudi inventar.