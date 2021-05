Med nadaljevanjem konflikta v Izrael prispel ameriški odposlanec

Medtem ko se nadaljuje medsebojno obstreljevanje med Izraelom in Palestinci, je v Izrael prispel ameriški odposlanec Hady Amr, ki bo skušal doseči zmanjševanje napetosti in prekinitev ognja.

Namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja Hady Amrse bo sestal s predstavniki Izraela in Palestincev ter uradniki Združenih narodov v prizadevanjih za dosego prekinitve ognja. Dosedanji pozivi mednarodne skupnosti k umiritvi razmer sicer niso obrodili sadov. V Izrael je prišel pred nedeljskim zasedanjem Varnostnega sveta ZN o stopnjevanju konflikta, poroča britanski BBC.

Izrael je zjutraj izvedel nove letalske napade na območje Gaze, palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki nadzira območje, pa je odgovorilo z izstrelitvijo raket proti izraelskemu mestu Beršeba. Izraelska letala so po palestinskih podatkih v begunskem taborišču zahodno od mesta Gaza ubila sedem Palestincev, tudi ženske in otroke. V izraelskih napadih je bilo doslej ta teden na območju Gaze ubitih 133 ljudi, v Izraelu pa osem.

Spopadi so se v petek razširili na Zahodni breg, kjer je bilo ubitih najmanj deset Palestincev, več sto pa ranjenih. Tu so izbruhnili nasilni protesti mladih Palestincev, ki so izraelske vojake obmetavali s kamenjem, molotovkami in drugimi izstrelki. Izraelci so jim odgovorili s solzivcem, gumijastimi naboji in pravim strelivom. Po poročanju izraelskega obrambnega ministrstva se je v spopade vmešala še Sirija, ki je v večernih urah proti Izraelu izstrelila tri bojne rakete.

Gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Hamasom ter njegovimi zavezniki od leta 2014. Izbruhnil je po tednih napetosti med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu, kjer so v ponedeljek na Tempeljskem griču vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. To je vodilo v hitro zaostritev in obstreljevanje med obema stranema.

Svet poziva k prekinitvi ognja, slovenska vlada pa je izobesila izraelsko zastavo Diplomacije po vsem svetu pozivajo k prekinitvi ognja, na pročelju vladnega poslopja v Sloveniji pa so izobesili izraelsko zastavo. Predsednik republike Borut Pahor je zapisal, da ni naklonjen "izražanju stališč države glede mednarodnih vprašanj z izobešanjem zastav drugih držav". Da gre za "znak solidarnosti", so medtem iz vlade pojasnili na Twitterju in dodali: "Obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu." Pa gre tudi za uradno stališče Slovenije glede bližnjevzhodnega konflikta? Kot so poročali v oddaji 24UR, je več diplomatov in poznavalcev protokola potrdilo, da je takšno gesto v jeziku mednarodnih odnosov nemogoče razumeti drugače.