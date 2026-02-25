Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kričanje, transparenti, domoljubje, napetost s sodniki ...

Washington, 25. 02. 2026 10.01 pred 23 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Trumpov govor

V govoru, ki je postal najdaljši tovrstni nagovor doslej, je ameriški predsednik Donald Trump predstavil najnovejše informacije o Ameriki. Medtem je bilo dogajanje v dvorani pestro, prišlo pa je tudi do različnih incidentov. Kaj vse se je dogajalo med govorom, ki je trajal skoraj dve uri?

To je bilo prvič, da je Trump stopil v stik s člani vrhovnega sodišča, odkar jih je ostro napadel zaradi njihove odločitve, s katero so razveljavili njegove globalne carine, poroča CNN. Običajno je na predsednikovem govoru o stanju v državi navzoče celotno sodišče, vendar so bili v torek prisotni le štirje od devetih: predsednik vrhovnega sodišča John Roberts ter sodniki Amy Coney Barrett, Elena Kagan in Brett Kavanaugh.

Ko je Trump vstopil v dvorano, se je rokoval z več zakonodajalci, nato pa pristopil k sodnikom v prvi vrsti. Kot je v navadi, je ob prihodu k govorniškemu odru segel v roko tudi Robertsu, vendar sta si izmenjala zadržan pogled, poroča CNN.

Sodniki
Sodniki
FOTO: AP

Kasneje, ko je Trump v svojem govoru neposredno omenil to odločitev in svojo carinsko politiko, je sodnike znova okrcal. Kamera v dvorani je bila usmerjena proti sodnici Amy Coney Barrett, ki jo je Trump imenoval v svojem prvem mandatu in je prav tako glasovala proti njegovim carinam. Ta je bila brezizrazna, medtem ko je Trump odločitev označil za "razočaranje" ter zrl proti sodnikom, ki so sedeli le nekaj korakov stran od njega v prvi vrsti dvorane. Trump je nadaljeval, da se bo za uresničitev svoje carinske politike obrnil na druge zakone. Napovedal je, da bodo 15-odstotne carine nadomestile tiste, ki jih je razveljavilo višje sodišče.

Preberi še Veljajo nove Trumpove carine, te sprva 10-odstotne

Demokrata s transparentom pospremili iz dvorane – že drugo leto zapored

Postalo je skoraj rutinsko, da predsednikov letni nagovor povzroči proteste nasprotne stranke. Na desetine demokratov, vključno z nekaterimi v vodstvu, se ni udeležilo Trumpovega govora, temveč so se v Washingtonu udeležili shodov, na katerih so nasprotovali predsedniku in njegovi agendi. V dvorani je torej manjkalo demokratov, saj so bile vrste praznih sedežev vidne iz številnih kotov kamere. Po informacijah CNN so tudi nekateri preostali demokrati v dvorani izrazili nasprotovanje.

Kongresnika Ala Greena iz Teksasa so pospremili iz dvorane – že drugo leto zapored. Ko je Trump vstopil v dvorano, je Green dvignil transparent z napisom "Temnopolti niso opice!".

Napis se je nanašal na video s Trumpovega računa na omrežju Truth Social, ki nekdanjega predsednika Baracka Obamo prikazuje kot opico.

Kričala med govorom o priseljevanju

Kongresnica Ilhan Omar, demokratka iz Minnesote, je večkrat vpila na predsednika, ko je ta govoril o priseljevanju in domnevnih goljufijah v somalijsko-ameriških skupnostih v Minnesoti. "To je laž, lažnivec ste," se je slišalo v dvorani, medtem ko je Trump nadaljeval z govorom. Sedela je poleg kongresnice Rashide Tlaib, demokratke iz Michigana, ki je skupaj z Omarjevo prav tako vzklikala med nagovorom.

Preberi še Trump postavil rekord in se hvalil: 'Smo najbolj vroči na svetu'

Domoljubje na ogled

Ameriška moška hokejska reprezentanca se je v sejni dvorani, podobno kot v filmu, spustila z nadstreška, kjer so nad Trumpom sedeli predstavniki medijev. V dvorani se je slišal bučen aplavz, prisotni pa so vzklikali "Z-D-A, Z-D-A, Z-D-A!".

Zmagoslavni vzkliki so sledili zmagi proti Kanadi v podaljšku za zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah v nedeljo. Trump je zaploskal zmagi ekipe, medtem ko so igralci z zlatimi medaljami v rokah opazovali dvorano, in napovedal, da bo vratar ekipe Connor Hellebuyck prejel predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje, navaja CNN. 

Prihod ekipe so napovedovali že v začetku tedna po nedeljski zmagi proti Kanadi v podaljšku za zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Trump je pozdravil zmago ekipe, medtem ko so igralci stali v dvorani z zlatimi medaljami v rokah, ter napovedal, da bo vratar Connor Hellebuyck prejel predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje.

V nedeljo so ekipo posneli med veselim slavjem v garderobi skupaj z direktorjem FBI Kashem Patelom. Ta je tam poklical Trumpa in ga preklopil na zvočnik, da je čestital igralcem. 

Med predsednikovimi besedami je bilo tudi povabilo ekipi, naj pride v Washington na njegov govor. Trump je ob tem izrekel tudi sporno pripombo: "Moram vam povedati, morali bomo povabiti tudi žensko reprezentanco, saj veste ..." Predsednik je dodal, da verjame, da bi "verjetno bil deležen ustavne obtožbe", če ne bi povabil tudi ženske ekipe.

Poglavja:
Na vrh Transparent Kričala Domoljubje
govor trump incidenti

Mark Epstein: Imam dokaze, da so mojega brata ubili

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 10.24
Vemo kdo je imel tako dolge nagovore ljudstvu. Diktatorji
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
To so hit kavbojke letošnjega leta
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543