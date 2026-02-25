Kričanje, transparenti, domoljubje, napetost s sodniki ...

To je bilo prvič, da je Trump stopil v stik s člani vrhovnega sodišča, odkar jih je ostro napadel zaradi njihove odločitve, s katero so razveljavili njegove globalne carine, poroča CNN. Običajno je na predsednikovem govoru o stanju v državi navzoče celotno sodišče, vendar so bili v torek prisotni le štirje od devetih: predsednik vrhovnega sodišča John Roberts ter sodniki Amy Coney Barrett, Elena Kagan in Brett Kavanaugh. Ko je Trump vstopil v dvorano, se je rokoval z več zakonodajalci, nato pa pristopil k sodnikom v prvi vrsti. Kot je v navadi, je ob prihodu k govorniškemu odru segel v roko tudi Robertsu, vendar sta si izmenjala zadržan pogled, poroča CNN.

Sodniki FOTO: AP

Kasneje, ko je Trump v svojem govoru neposredno omenil to odločitev in svojo carinsko politiko, je sodnike znova okrcal. Kamera v dvorani je bila usmerjena proti sodnici Amy Coney Barrett, ki jo je Trump imenoval v svojem prvem mandatu in je prav tako glasovala proti njegovim carinam. Ta je bila brezizrazna, medtem ko je Trump odločitev označil za "razočaranje" ter zrl proti sodnikom, ki so sedeli le nekaj korakov stran od njega v prvi vrsti dvorane. Trump je nadaljeval, da se bo za uresničitev svoje carinske politike obrnil na druge zakone. Napovedal je, da bodo 15-odstotne carine nadomestile tiste, ki jih je razveljavilo višje sodišče.

Demokrata s transparentom pospremili iz dvorane – že drugo leto zapored

Postalo je skoraj rutinsko, da predsednikov letni nagovor povzroči proteste nasprotne stranke. Na desetine demokratov, vključno z nekaterimi v vodstvu, se ni udeležilo Trumpovega govora, temveč so se v Washingtonu udeležili shodov, na katerih so nasprotovali predsedniku in njegovi agendi. V dvorani je torej manjkalo demokratov, saj so bile vrste praznih sedežev vidne iz številnih kotov kamere. Po informacijah CNN so tudi nekateri preostali demokrati v dvorani izrazili nasprotovanje. Kongresnika Ala Greena iz Teksasa so pospremili iz dvorane – že drugo leto zapored. Ko je Trump vstopil v dvorano, je Green dvignil transparent z napisom "Temnopolti niso opice!".

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Al Green s transparentom 'Temnopolti niso opice!' AP

Al Green s transparentom 'Temnopolti niso opice!' AP

Al Green s transparentom 'Temnopolti niso opice!' AP





Napis se je nanašal na video s Trumpovega računa na omrežju Truth Social, ki nekdanjega predsednika Baracka Obamo prikazuje kot opico.

Kričala med govorom o priseljevanju

Kongresnica Ilhan Omar, demokratka iz Minnesote, je večkrat vpila na predsednika, ko je ta govoril o priseljevanju in domnevnih goljufijah v somalijsko-ameriških skupnostih v Minnesoti. "To je laž, lažnivec ste," se je slišalo v dvorani, medtem ko je Trump nadaljeval z govorom. Sedela je poleg kongresnice Rashide Tlaib, demokratke iz Michigana, ki je skupaj z Omarjevo prav tako vzklikala med nagovorom.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Kongresnica Ilhan Omar vpila na predsednika AP

Kongresnica Ilhan Omar vpila na predsednika AP

Kongresnica Ilhan Omar vpila na predsednika AP

Kongresnica Ilhan Omar vpila na predsednika AP







Domoljubje na ogled

Ameriška moška hokejska reprezentanca se je v sejni dvorani, podobno kot v filmu, spustila z nadstreška, kjer so nad Trumpom sedeli predstavniki medijev. V dvorani se je slišal bučen aplavz, prisotni pa so vzklikali "Z-D-A, Z-D-A, Z-D-A!". Zmagoslavni vzkliki so sledili zmagi proti Kanadi v podaljšku za zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah v nedeljo. Trump je zaploskal zmagi ekipe, medtem ko so igralci z zlatimi medaljami v rokah opazovali dvorano, in napovedal, da bo vratar ekipe Connor Hellebuyck prejel predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje, navaja CNN.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Prihod moške hokejske reprezentantce AP

Prihod moške hokejske reprezentantce AP

Prihod moške hokejske reprezentantce AP



