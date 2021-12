Med najvplivnejšimi Evropejci tudi Aleksander Čeferin

Tokrat se, kot so poudarili pri Politicu, vse vrti okoli osrednje teme: Kdo se bo spopadal s težavami, ki jih pušča Angela Merkel?

"Seznam Politico 28 ni seznam nagrad. Ne dvigujemo kozarcev za tiste, ki so na seznamu," so zapisali. Pojasnili so, da se namesto tega opirajo na strokovno znanje njihove redakcije ter na poglede diplomatov in politikov, da bi zagotovili informativni vpogled v to, kdo so tisti, ki so trenutno v najboljšem položaju za oblikovanje evropske politike v prihodnjem letu.

Tako kot v preteklih letih so seznam razdelili na tri sklope: izvajalci (tisti z izvršilno oblastjo), sanjači (tisti, ki predstavljajo ideje, ki vodijo razprave) in moteči (tisti, ki so v najboljšem položaju, da igro na nepričakovane načine spremenijo). "Na vrhu seznama sedi najmočnejša oseba v Evropi," so zapisali.

Med motečimi se je znašel tudi predsednik UEFA. "Aleksander Čeferin je kot predsednik UEFA – upravnega organa za evropski nogomet – v središču bitke za prihodnost najbolj priljubljene zabave na svetu. Potem ko se je soočil z nekaterimi največjimi klubi v Evropi zaradi, kot je rekel, 'sramotnega, sebičnega' načrta za ustanovitev Super lige, se 54-letnik zdaj bori proti Svetovni nogometni zvezi in zavrača predlog FIFA, da bi svetovno prvenstvo organizirali vsaki dve leti."