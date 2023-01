Med napadom na Kapitol z nogami na mizi Pelosijeve, zdaj spoznan za krivega

Barnett je bil ob vdoru v pisarno oborožen s paralizatorjem in bi lahko z njim, kot pravijo uradniki, Pelosijevo poškodoval. Med drugim naj bi zagrešil kazniva dejanja oviranje uradnega postopka, vstop in zadrževanje v zaprti zgradbi ali na zemljišču s smrtonosnim orožjem ter krajo državne lastnine. Porota ni razpravljala niti tri ure, ko je protestnika obsodila v vseh osmih obtožbah.

Zvezna porota v Washingtonu je v ponedeljek za krive napada na zvezni kongres spoznala še štiri pripadnike desničarske skupine Varuhi prisege. Zapor tako po izreku kazni čaka tudi Roberta Minuto , Josepha Hacketta , Davida Moerschela in Edwarda Valleja . Četverica bo na izrek kazni počakala v hišnem priporu, je v ponedeljek povedal sodnik Amit Mehta . V hiši ne smejo imeti strelnega orožja, vsi štirje pa bodo imeli omejitve glede telefonske komunikacije in uporabe interneta.

Sojenje Barnettu je bilo eno najbolj odmevnih v zvezi z napadom na kongres, a zveznih zločinov je bilo zaradi napada obtoženih več kot 940 ljudi, skoraj 500 jih je doslej že priznalo svojo krivdo. Porota je v ponedeljek obravnavala tudi štiri člane skrajno desničarske skupine Varuhi svobode, ki jih je zaradi njihove vloge pri napadu leta 2021 obsodila uporniške zarote. Gre za redko obsodbo, ki je povezana z zakonom iz obdobja državljanske vojne. Ta prepoveduje načrte za strmoglavljenje ali zaroto proti državi. Tistim, ki so obsojeni uporniške zarote, grozi do 20 let zapora.

Dva druga člana te skupine, tudi ustanovitelj skupine Stewart Rhodes, sta bila že novembra v ločenem sojenju prav tako obsojena zaradi uporniške zarote. Tožilci so dejali, da je Rhodes med napadi deloval kot "general na bojišču" in da je načrtoval uporabo nasilja, s čimer je želel preprečiti potrditev ameriških predsedniških volitev leta 2020.

Minuto so tožilci opisali kot enega od Rhodesovih najbolj zaupanja vrednih ljudi, Hacket je novačil nove člane po Floridi, Moerschel je vodil organizirane skupine med napadom na kongres, Valejjo pa je bil eden od vodij sil za hitro posredovanje skupine.

Četverica je bila poleg zarote za upor proti vladi spoznana še za krivo zarote za oviranje uradnega postopka, oviranja uradnega postopka ter pomoči in napeljevanja, pa tudi zarote za preprečitev opravljanja uradnih dolžnosti članov kongresa. Hackett je bil spoznan tudi za krivega prirejanja dokumentov ali postopkov, Hackett in Moerschel pa spoznana za nedolžna uničenja državne lastnine. Minuta in Moerschel sta bila spoznana za nedolžna pri manipuliranju z dokumenti ali postopki. Vsi štirje so trdili, da so le sledili ukazom Rhodesa.

Obsodbe so še ena zmaga pravosodnega ministrstva, ki preganja privržence bivšega predsednika ZDA zaradi napada, s katerim so želeli preprečiti formalno potrditev Trumpovega poraza na predsedniških volitvah 2020.