Med nočnim napadom na Tel Aviv ranjena tudi hrvaški konzul in njegova žena

Net.hr poroča, da je veleposlanica potrdila, da sta bila v napadu lažje poškodovana tudi hrvaški konzul in njegova soproga, evakuacija državljanov pa zaradi pogostih napadov za zdaj še ni mogoča. Zračni promet je ustavljen.

Državi sta ponoči, po tem, ko je Izrael sprožil največjo zračno ofenzivo proti Iranu "z namenom ustavitve razvoja jedrslega orožja", nadaljevali z zračnimi napadi.

V Tel Avivu in Jeruzalemu, dveh največjih izraelskih mestih, so odjeknile sirene pred zračnimi napadi, prebivalci pa so noč, ko so obe mesti pretresale eksplozije, preživeli v zakloniščih. Podobno so rakete udrihale tudi po Teheranu.