Med nosečnostjo ali porodom vsaki dve minuti umre ena ženska

Poročilo z naslovom Trendi v zvezi z umrljivostjo mater, ki obravnava smrti mater na nacionalni, regionalni in globalni ravni od leta 2000 do leta 2020, ocenjuje, da je po svetu leta 2020 umrlo približno 287.000 nosečnic in porodnic. Ta številka je nekoliko nižja od 309.000 smrti v letu 2016, ko so stopili v veljavo cilji trajnostnega razvoja ZN. Poročilo sicer omenja bistven napredek na področju zmanjševanja števila smrti mater med letoma 2000 in 2015, ki pa je večinoma zastal in se v nekaterih primerih celo obrnil.

V dveh od osmih regij ZN – v Evropi in Severni Ameriki – se je stopnja umrljivosti mater med letoma 2016 in 2020 zvišala za 17 odstotkov, v Latinski Ameriki in na Karibih pa za 15. V ostalih regijah je ostala nespremenjena. Poročilo kljub temu poudarja, da je mogoče doseči napredek.