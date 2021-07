Med novinarsko konferenco na tla padla 17 milijonov evrov vredna Picassova slika

Grška policija je po skoraj desetih letih našla ukradeni sliki španskega umetnika Pabla Picassa in nizozemskega slikarja Pieta Mondriana . Picassova Ženska glava in Mondrianov mlin na veter s podeželsko hiško sta bila leta 2012 ukradena iz Narodne galerije v Atenah, je sporočila policija. Po dobrih devetih letih sta bili sliki najdeni oviti v plastično folijo v predmestju Aten.

Po nesrečnem dogodku so pristojni na novinarski konferenci sliko, ki je padla na tla, nemudoma pobrali in jo postavili nazaj na mesto. V nesreči umetnina, za katero so Grki dejali, da je zanje neprecenljiva, ni bila poškodovana.

Grk, ki naj bi bil ljubitelj umetnosti, je priznal, da je leta 2012 oropal Narodno galerijo v Atenah in ukradel več umetnin, so sporočili grški uradniki. Ob najdbi je grška ministrica za kulturo Lina Mendoni dejala: "Danes se je zacelila velika rana." Policija je pojasnila, da gre za 49-letnega gradbenega delavca, ki je šest mesecev opazoval in analiziral delovanje galerije. Moški je rop izvedel tako, da je na enem delu muzeja sprožil alarm in preusmeril pozornost varnostnika. Nato je s sten snel umetnine in pobegnil. Policija je bila sprva prepričana, da sta bila storilca dva, sedaj pa je sporočila, da je aretirani moški očitno deloval sam.

Picasso je svoje delo olje na platnu, ustvarjeno v kubističnem slogu leta 1949, podaril Grčiji. V posvetilu je dejal: "V poklon grškemu ljudstvu za njihov odpor proti nemški okupaciji v drugi svetovni vojni." Slika španskega umetnika je vredna okoli 17 milijonov evrov. Mondrianovo delo iz leta 1905 pa je leta 1963 kupil grški zbiratelj Alexandros Pappas in ga kasneje podaril galeriji.

Sliki bosta znova na ogled v prenovljeni Narodni galeriji.