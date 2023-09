Med nujnim poletom z Raba se je deklica rodila kar v helikopterju

Hrvaško ministrstvo za obrambo je objavilo, da se je na enem izmed njihovih helikopterjev, ki je namenjen nujnim medicinskim prevozom, rodil otrok. Dispečerski center je v nedeljo okoli polnoči dobil poziv za nujni prevoz nosečnice. Ekipa, ki je stacionirana na otoku Krk, je takoj odletela na sosednji Rab, kjer so naložili visoko nosečo žensko in jo odpeljali proti reški bolnišnici.

Toda med poletom so popadki postajali vse pogostejši, otroku se je mudilo na svet. Tako zelo mudilo, da ni niti počakal do cilja: pet minut, preden bi moral helikopter pristati na heliportu na Reki, je prijokal na svet. V zraku se je rodila zdrava deklica, ki je tehtala kar 4940 gramov.

Porod je vodil zdravniški tim hrvaške vojske, v katerem sta bili zdravnica Danijela Vrhovski in medicinska sestra Maja Herceg. Zanju je bil to prvi porod v helikopterju. "To je bila resnično posebna izkušnja," je priznala Vrhovska. Poudarila je, da je porod potekal brez zapletov: "Mati je bila v dobrem zdravstvenem stanju in vse je dobro potekalo. Kljub zahtevnim pogojem zaradi hrupa in natlačenega prostora v helikopterju, je bilo vse v redu. To je bilo posebno doživetje za vso ekipo, ko je dojenčica zajokala, smo bili vsi presrečni," je dejala po poročanju televizije HRT.

Za mater in novorojenko so nato poskrbeli v reški bolnišnici: "Vse je potekalo tako, kot je treba. Za mater je bil to tretji porod, ona je dobro, deklica tudi," je dejal Aljoša Hočevar, specialist ginekologije in porodništva v reškem kliničnem centru. Če ne bo nadaljnjih zapletov, bosta obe že kmalu odpuščeni iz bolnišnice, je dodal.