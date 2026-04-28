Med obiskom groba slišali trkanje in glasove izpod zemlje

"Slišalo se je, kot bi trkal po krsti," je srhljive zvoke opisal Jozef, eden od sorodnikov pokojnega Františka. Na posnetku je videti, da je bilo ob grobu zbranih več žensk in sin, ki je zaklical "očka". Po njegovem klicu pa naj bi se iz groba zaslišalo trkanje. Zbrani so se zakričali in zbežali. "S čim takšnim se še nikoli niso srečali, prestrašili so se," je opisal Jozef.

"Stekli smo po duhovnika, a ga ni bilo doma," je za TV Markiza povedala Maria, pokojnikova hči. O dogodku so obvestili tudi pogrebno službo in policijo.

"Policija je slišala isto, kot mi. Slišali so tudi nekaj pokanja," je pojasnila Maria.

Kot so povedali, so pokojnika poklicali po imenu in zdelo se je, kot da jim odgovarja. "Slišali so se glasovi in zvoki, kot da bi govoril z nami. Nadeli smo si tudi slušni aparat in poslušali," je povedala pokojnikova sorodnica Sara.

"Spraševali smo se, kaj bi to lahko bilo, da bi morda lahko bila voda. Ampak, ko smo odprli, vode sploh ni bilo," je dodala Maria. Ko so odprli krsto, pa jih je presenetilo stanje pokojnika, je dejala: "Bil je tak, kot smo ga prinesli iz bolnišnice. Bil je normalen, imel je rdeča lica."

Primer je dodobra pretresel vas Bijacovce. "Tri tedne je mrtev in potem ... Ne vem, kaj naj rečem," je dejala prebivalka.