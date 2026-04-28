Tujina

Med obiskom groba slišali trkanje in glasove izpod zemlje

Bijacovce, 28. 04. 2026 12.11 pred 33 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H.
Dogodek pri grobu na Slovaškem

V vasi Bijacovce na Slovaškem so 8. aprila pokopali 65-letnega Františka. Od takrat svojci vsak dan prihajajo na njegov grob prižigat sveče. Toda v nedeljo so tiho molitev ob njegovem grobu prekinili skrivnostni zvoki, za katere prisotni trdijo, da so prišli izpod zemlje.

"Slišalo se je, kot bi trkal po krsti," je srhljive zvoke opisal Jozef, eden od sorodnikov pokojnega Františka. Na posnetku je videti, da je bilo ob grobu zbranih več žensk in sin, ki je zaklical "očka". Po njegovem klicu pa naj bi se iz groba zaslišalo trkanje. Zbrani so se zakričali in zbežali. "S čim takšnim se še nikoli niso srečali, prestrašili so se," je opisal Jozef. 

"Stekli smo po duhovnika, a ga ni bilo doma," je za TV Markiza povedala Maria, pokojnikova hči. O dogodku so obvestili tudi pogrebno službo in policijo. 

"Policija je slišala isto, kot mi. Slišali so tudi nekaj pokanja," je pojasnila Maria. 

Kot so povedali, so pokojnika poklicali po imenu in zdelo se je, kot da jim odgovarja. "Slišali so se glasovi in zvoki, kot da bi govoril z nami. Nadeli smo si tudi slušni aparat in poslušali," je povedala pokojnikova sorodnica Sara. 

"Spraševali smo se, kaj bi to lahko bilo, da bi morda lahko bila voda. Ampak, ko smo odprli, vode sploh ni bilo," je dodala Maria. Ko so odprli krsto, pa jih je presenetilo stanje pokojnika, je dejala: "Bil je tak, kot smo ga prinesli iz bolnišnice. Bil je normalen, imel je rdeča lica."

Primer je dodobra pretresel vas Bijacovce. "Tri tedne je mrtev in potem ... Ne vem, kaj naj rečem," je dejala prebivalka. 

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
28. 04. 2026 12.52
karkol so kadil jst bi tud to probu
progresivnidaveknastanovanja
28. 04. 2026 12.51
Zanimivo, tudi njihov jezik se da razumeti...cukrovka...predvidevam sladkorna : ). Se dobro da ni bilo sežiga, ceprav je tole lahko kar travmaticno.
biggbrader
28. 04. 2026 12.50
Ali je tole UI pisala ?
mackon08
28. 04. 2026 12.48
A daj no 3 tedne je bil brez kisika in je trkal, pa ja.
