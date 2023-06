Med obiskom princa Williama zaradi vročine omedlevali člani garde

V soboto popoldne je princ William obiskal vajo za letno vojaško parado. Med tem pa več članov britanske kraljeve garde ni bilo kos vročini. Člani britanske kraljeve garde so princa Williama pozdravili v volnenih oblačilih in težkih pokrivalih. Med tem so omedleli vsaj trije člani garde, poroča CBS. Temperature v Londonu so se namreč povzpele do 30 stopinj Celzija.

William je v tej luči tvitnil: "Velika hvala vsem, ki so se to jutro udeležili pregleda v vročini. Pogoji so bili težki, vendar ste vsi opravili res dobro delo." Delil je tudi več fotografij in zapisal, da sta "trdo delo in priprave, ki so del takšnega dogodka, zasluga vseh sodelujočih, še posebej v današnjih razmerah".

Dogodek je bil vaja za letno vojaško parado, ki poteka vsako leto junija ob monarhovem uradnem rojstnem dnevu. Slovesnost bo 17. junija spremljal kralj Karel III.