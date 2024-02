Med obredom 'pohabljanja ženskih spolovil' umrla tri dekleta

Grozljive novice prihajajo iz Sierre Leone, obmorske države v Južni Afriki, kjer je še vedno dovoljeno pohabljanje ženskih spolovil. Med tako imenovanim "obredom iniciacije" so umrla tri dekleta, stara med 12 in 17 let. Tako starši kot tisti, ki so jih "rezali", so v priporu.

12-letna Adamsay Sesay, 13-letna Salamatu Jalloh in 17-letna Kadiatu Bangura so glede na lokalna poročila umrle med tako imenovanimi "iniciacijskimi slovesnostmi" v severozahodni provinci države. Aminata Koroma, izvršna sekretarka Foruma proti škodljivim praksam (FAHP), organizacije, ki si prizadeva odpraviti pohabljanje spolovil v Sierri Leone, je dejala, da so tako starši deklet kot tisti, ki so jih rezali, v policijskem priporu. Kaj je FGM (pohabljanje ženskih spolovil)? Gre za delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih spolovil. Velja za kršitev človekovih pravic deklet in žensk. Čeprav so Združeni narodi leta 2012 sprejeli resolucijo o prepovedi, v približno 30 državah dekleta in ženske še vedno pohabljajo.

Po poročanju Guardiana bo Unicef prihodnji mesec objavil nove podatke glede globalne razširjenosti pohabljanja spolovil, trenutne ocene pa sicer kažejo, da je bilo pohabljanju ženskih spolovil podvrženih vsaj 200 milijonov žensk in deklet. Kljub pozivom aktivistov in zagovornikov človekovih pravic (med drugim tudi s strani posebnega poročevalca ZN o nasilju nad ženskami in dekleti), naj se praksa kriminalizira, ostaja v Sierri Leone zakonita. Nacionalna raziskava leta 2019 je pokazala, da je bilo 83 odstotkov žensk podvrženih pohabljanju spolovil, kar je rahel padec z 90 odstotkov leta 2013.

Obred, v katerem dekle postane ženska Postopek je del tradicionalnega iniciacijskega rituala, ko dekle postane ženska. Izvajajo ga 'soweisi' – to so starejše članice izključno ženskih tajnih združb, imenovanih Bondo, poroča The Guardian. Organizacija Forum proti škodljivim praksam (FAHP) sicer lobira za zakon, ki bi pohabljanje spolovil kriminaliziral. Prizadevajo si spodbuditi alternativne obrede prehoda dekleta v žensko, in sicer takšne, ki bi opustili prakso pohabljanja. Lani so v teh okrožjih že izvedli poskusne iniciacijske obrede brez pohabljanja spolovil, letos pa bi jih radi razširili še na dve okrožji. "Rezultati so bili zelo spodbudni," je povedala Koroma.

