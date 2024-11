Med okupacijo so ga zgradile roke nacistov, zdaj ga bodo porušili

Stari savski most, ki je dobil vzdevek nemški most, so leta 1942 zgradile nacistične sile. Most, ki predstavlja enega od štirih prometnic čez reko Savo v osrednjem delu prestolnice, stoji še danes. A to se bo že kmalu spremenilo. Po poročanju srbskih medijev bodo namreč ta spomin na nacistično okupacijo Srbije zdaj porušili.

Stari savski most v Beogradu

Vprašanja, povezana z drugo svetovno vojno, nosijo v tej balkanski državi veliko politično in tudi čustveno noto. Zaskrbljenost pa narašča tudi zaradi prometnega kolapsa, ki bo zagotovo sovpadal z zrušitvijo mosta. Beograd ostaja eno redkih večjih evropskih središč, ki nima sistema podzemne železnice. Zakaj bi torej most zaprli in podrli, še preden bi na njegovem mestu lahko postavili nov delujoč prehod, se sprašujejo domačini.

Prav zaradi tega so v preteklih mesecih ob mostu e večkrat organizirali proteste, ki so nasprotovali rušenju in na katerih se je zbralo več sto ljudi, poroča France 24. "Vstopili bomo v prometni kolaps," je dejal eden od organizatorjev protesta Đorđe Miketić.

Most so za promet zaprli danes, na mestu pa že stojijo stroji. Z mestnega urada za promet pa medtem sporočajo, da so se začele priprave na demontažo.

Beograjski župan Aleksandar Šapić, ki naj bi imel pri zaprtju mostu ključno vlogo, je dejal, da bo nov "srbski" most nadomestil razmajano strukturo iz preteklosti.

Po zgodovinskih virih je sicer Savski most eden redkih prehodov čez reko, ki med hitrim umikom nacistov iz jugovzhodne Evrope v zadnjem letu vojne ni bil uničen.