Med osumljenci zaradi nezakonite gradnje v Istri tudi Slovenca

Med osumljenimi so po neuradnih informacijah župan občine Fažana Radomir Korać , žena vodje županijskega oddelka za kmetijstvo Sandra Pinzan , štirje lokalni funkcionarji Emil Ferjančić , Damir Janko , Dora Komparić in Sead Ibrahimović ter investitorji. Med slednjimi sta tudi dva slovenska državljana.

Osumljence so po zaslišanju na uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) že izpustili in se bodo pred sodiščem zagovarjali s prostosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policija ocenjuje, da so si osumljenci z nezakonito legalizacijo stavb prislužili za več kot pol milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Istrska policijska uprava je dodala, da je v akciji sodelovalo več kot 40 pripadnikov Uskoka ter službe za gospodarski kriminal in korupcijo istrske policije, in da na različnih lokacijah preiskujejo več oseb, osumljenih kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost.

Gre sicer za nadaljevanje lanskoletne velike akcije, znane pod imenom Dorina, ko so med drugim aretirali nekdanjo vodjo oddelka za urejanje prostora občine Vodnjan. Istrski kriminalisti so lani v okviru te akcije izvedli večje število preiskav, povezanih z nezakonitimi gradnjami in zlorabami položaja na področju prostorskega načrtovanja v Vodnjanu in drugih krajih v Istri.

Preiskovali so lastnike zemljišč, ki so v zadnjih desetih letih legalizirali svoje nezakonite gradnje, posrednike, zlasti geodete in projektante, ter zaposlene na mestni upravi v Vodnjanu, ki so te primere vodili.