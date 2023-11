Med otroki se širi pljučnica, a novih patogenov niso odkrili

WHO je v sredo pozval Kitajsko k dodatnim pojasnilom glede primerov pljučnice. V četrtek pa so iz organizacije ZN so sporočili, da jim je Peking odgovoril, da pri skupkih niso odkrili novih patogenov in da gre za posledico več že znanih patogenov, med njimi respiratorni sincicijski virus in influenco.

Povečanje števila primerov nekaterih bolezni je sicer zgodnejše kot v preteklih sezonah, a ni nepričakovano glede na odpravo omejitev v boju proti covidu-19, saj so podobno doživele tudi druge države, so še sporočili iz WHO. Zagotovili so, da bodo še naprej v stiku s kitajskimi oblastmi in bodo spremljali razmere.

Mediji in mednarodna agencija za nadzor nalezljivih bolezni ProMED so pretekle dni poročali o "skupkih nediagnosticirane pljučnice pri otrocih na severu Kitajske". Kitajska nacionalna zdravstvena komisija je sicer že prejšnji teden sporočila, da je porast bolezni dihal posledica odprave protikoronskih ukrepov ter kroženja znanih patogenov gripe in pogostih bakterijskih okužb, ki prizadenejo otroke, vključno z bakterijo mycoplasma pneumoniae.

Podoben porast gripi podobnih bolezni kot na Kitajskem so sicer po odpravi protikoronskih omejitev zabeležili tudi v Veliki Britaniji in ZDA.