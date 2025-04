Med pandemijo do cepiv le bogati, WHO za več prenosa tehnologije

Sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij določa ukrepe za preprečitev pandemije in krepitev globalnega sodelovanja, njegov namen pa je izogniti se napakam, kakršne so se dogajale med pandemijo covida-19.

Države članice WHO so se o sporazumu pogajale od konca leta 2021, med zadnjimi nerešenimi vprašanji pa je bila izmenjava tehnologij za proizvodnjo zdravil in cepiv z državami v razvoju.

Med pandemijo covida-19 so bogatejše države zase kopičile cepiva in teste, medtem ko so revnejše ostale brez njih. Države v razvoju so v tej luči želele v sporazum jasno zapisati obveznost o izmenjavi tehnologij za proizvodnjo zdravil in cepiv, s čimer bi si zagotovile, da lahko po potrebi okrepijo proizvodnjo v svojih regijah in ne čakajo v vrsti.

Nekatere države z močno farmacevtsko industrijo, zlasti v Evropi, so bile glede tega bolj zadržane.