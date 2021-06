Med plastiko v oceanih največ odpadne embalaže za hrano in pijačo

Raziskovalci so ugotovili, da so vreče za enkratno uporabo, plastične steklenice, zabojniki in zavitki za živila tisti, ki najbolj onesnažujejo morja in predstavljajo skoraj polovico človeških odpadkov. Le 10 plastičnih izdelkov, vključno s plastičnimi pokrovi in ribiško opremo, je zaradi njihove široke uporabe in izjemno počasne razgradnje predstavljalo kar 75 odstotkov legla onesnaževanja.

Znanstveniki so povedali, da je z identifikacijo ključnih virov plastike v oceanih postalo jasno, kje je treba ukrepati, da se tok onesnaževanja ustavi že pri samem viru. Zato so pozvali k prepovedi nekaterih najbolj običajnih predmetov in k prevzemanju večje odgovornosti proizvajalcev.

Ukrepi v povezavi s plastičnimi slamicami in bombažnimi palčkami so bili v Evropi dobro sprejeti, so povedali raziskovalci, toda s tem so tvegali, da bodo odvrnili pozornost od reševanja veliko pogostejših virov onesnaževanja, poroča The Guardian.

"Nismo bili presenečeni nad tem, da je 80 odstotkov odpadkov plastičnih, vendar pa nas je presenetil velik delež embalaže za hrano in pijačo, ki pa ne pripada le podjetju McDonald's, temveč so vmes tudi steklenice za vodo in druge pijače, kot je na primer Coca-Cola, ter pločevinke," je dejala Carmen Morales-Caselles z univerze Cádiz v Španiji, ki je vodila novo raziskavo. "S temi informacijami bodo oblikovalci politik lažje ukrepali in poskušali ustaviti sam vir morskih odpadkov, namesto da bi jih samo očistili, ko že enkrat pridejo v morje," je izpostavila.