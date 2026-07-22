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Med plavanjem na otoček ju je zajelo neurje, zadnji hip so ju rešili

Ljubljana , 22. 07. 2026 15.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Rt Kamenjak

Pri Rtu Kamenjak so policisti rešili dva madžarska turista, ki se zaradi močnih morskih tokov nista mogla vrniti na obalo. Zaplavala sta proti otočku Fenoliga, potem pa sta obtičala v morju.

Center za obveščanje 112 je obvestilo prejel včeraj okoli 18.15, nato pa je bila obveščena policija, ki je iz puljskega pristanišča nemudoma izplula proti rtu Kamenjak, poroča Net.hr. 

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Policisti so nato pri otočku Fenoliga našli dve vidno izčrpani in prestrašeni osebi. Šlo je za madžarska državljana, 44-letnega moškega in 38-letno žensko, ki sta okoli 17. ure z obale zaplavala proti otočku Fenoliga. Po krajšem zadrževanju na otočku sta opazila, da se približuje neurje, zato sta se odpravila nazaj proti obali. Med vračanjem pa so ju močni morski tokovi začeli odnašati proti odprtemu morju.  

Čeprav sta bila močno izčrpana, nista bila poškodovana in nista potrebovala zdravniške pomoči. Policija opozarja prebivalce in turiste, naj ne plavajo več kot 100 metrov od obale ter naj se izogibajo plovnim potem.

rt kamenjak reševanje

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