Med plavanjem na otoček ju je zajelo neurje, zadnji hip so ju rešili

Center za obveščanje 112 je obvestilo prejel včeraj okoli 18.15, nato pa je bila obveščena policija, ki je iz puljskega pristanišča nemudoma izplula proti rtu Kamenjak, poroča Net.hr.

Policisti so nato pri otočku Fenoliga našli dve vidno izčrpani in prestrašeni osebi. Šlo je za madžarska državljana, 44-letnega moškega in 38-letno žensko, ki sta okoli 17. ure z obale zaplavala proti otočku Fenoliga. Po krajšem zadrževanju na otočku sta opazila, da se približuje neurje, zato sta se odpravila nazaj proti obali. Med vračanjem pa so ju močni morski tokovi začeli odnašati proti odprtemu morju.

Čeprav sta bila močno izčrpana, nista bila poškodovana in nista potrebovala zdravniške pomoči. Policija opozarja prebivalce in turiste, naj ne plavajo več kot 100 metrov od obale ter naj se izogibajo plovnim potem.