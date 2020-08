Med plavanjem s kiti v samo enem tednu poškodovana že tretja turistka

30-letna Alicia Ramsay se je potapljala skupaj s skupino turistov ob znamenitem grebenu Ningaloo Reef, ki leži ob obali Zahodne Avstralije in velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi. Kot je povedala za avstralske medije, je do skupine plavalcev priplaval mladiček kita grbavca. Kasneje se jim je približala še njegova mama, ki ga je želela zaščititi. "Ko je priplavala med nas in mladička, me je z repom zadela," pripoveduje Ramsayjeva.

30-letnico so s helikopterjem odpeljali v bližnjo bolnišnico, utrpela pa je zlom reber. Avstralka je tako postala že tretja turistka v samo enem tednu, ki jo je kit grbavec poškodoval med plavanjem na omenjenem grebenu.