Tujina

Med pohodom na Machu Picchu padel 300 metrov v prepad in umrl

Cusco, 22. 05. 2026 08.56 pred 54 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Machu Picchu

Avstralski policist je umrl med pohodom po znameniti inkovski poti proti Machu Picchuju v Peruju. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je 52-letnik padel v globoko sotesko, potem ko je med prečkanjem lesenega mostu popustila zaščitna ograja.

Reševalci so njegovo truplo našli približno 300 metrov pod strmim pobočjem v delu poti, imenovanem "50 Gradas", blizu mesta Cusco. Policista so že dan prej iskali - prijavljen je bil kot pogrešan, ko se med pohodom s turistično skupino in vodnikom ni vrnil.

Vodja policije v Cuscu Virgilio Velasquez je pojasnil, da je moški po vsej verjetnosti izgubil ravnotežje med prečkanjem mostu in se poskušal oprijeti lesene ograje, ki pa se je zlomila. "Padel je v prepad skupaj z ograjo," je povedal za perujske medije.

Machu Picchu
FOTO: AP

Moški je bil policist zvezne države Viktorija od leta 2009, prihodnji mesec pa bi moral prevzeti novo funkcijo višjega narednika, poroča BBC. Njegova družina je sporočila, da jih je tragedija pretresla in da si je dolgo želel obiskati Peru. "Družina je bila zanj najpomembnejša. Bil je predan mož in oče treh otrok," so zapisali svojci.

Sožalje so izrazili tudi pri policiji zvezne države Viktorija in tamkajšnjem policijskem združenju, kjer so ga opisali kot predanega sodelavca z izjemnim smislom za humor in veliko mero sočutja. Avstralsko zunanje ministrstvo medtem družini nudi konzularno pomoč.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Peni Stojanović
22. 05. 2026 09.59
tko se pade 300m ja, ne pa amaterji pr nas 50m samo pa je ze berajt
Peni Stojanović
22. 05. 2026 09.59
pa je šu u machu pikcu
hales
22. 05. 2026 09.16
A sedaj boste objavljali vsako smrtno žrtev po celem svetu?
scipio
22. 05. 2026 09.48
Ne ne, bomo raje vsak dan o zastojih pri Postojni in Krtini...
