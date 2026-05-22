Med pohodom na Machu Picchu padel 300 metrov v prepad in umrl

Reševalci so njegovo truplo našli približno 300 metrov pod strmim pobočjem v delu poti, imenovanem "50 Gradas", blizu mesta Cusco. Policista so že dan prej iskali - prijavljen je bil kot pogrešan, ko se med pohodom s turistično skupino in vodnikom ni vrnil.
Vodja policije v Cuscu Virgilio Velasquez je pojasnil, da je moški po vsej verjetnosti izgubil ravnotežje med prečkanjem mostu in se poskušal oprijeti lesene ograje, ki pa se je zlomila. "Padel je v prepad skupaj z ograjo," je povedal za perujske medije.
Moški je bil policist zvezne države Viktorija od leta 2009, prihodnji mesec pa bi moral prevzeti novo funkcijo višjega narednika, poroča BBC. Njegova družina je sporočila, da jih je tragedija pretresla in da si je dolgo želel obiskati Peru. "Družina je bila zanj najpomembnejša. Bil je predan mož in oče treh otrok," so zapisali svojci.
Sožalje so izrazili tudi pri policiji zvezne države Viktorija in tamkajšnjem policijskem združenju, kjer so ga opisali kot predanega sodelavca z izjemnim smislom za humor in veliko mero sočutja. Avstralsko zunanje ministrstvo medtem družini nudi konzularno pomoč.
