Med letom v Glasgow skoraj zmanjkalo goriva, izdali klic v sili

Le nekaj minut je letalo družbe Ryanair ločilo od katastrofe. Med letom v Glasgow je posadka zaradi pomanjkanja goiva izvedla klic v sili, ker pa zaradi neurja na Škotskem niso mogli pristati, so letalo preusmerili v Manchester. "Vse je bilo v redu, dokler nismo začeli spuščanja," je povedal potnik Alexander Marchi. Naposled so imeli ob zasilnem pristanku v rezervoarju le še za šest minut goriva.

Pred tednom dni je Ryanairov Boeing 737-800 iz italijanske Pise potoval v škotski Glasgow, ko so člani posadke ugotovili, da bo goriva vsak čas zmanjkalo, in izdali "klic v sili". V tem času je po delih Škotske ravno divjala nevihta Amy, zaradi katere je bilo sicer odpovedanih več letov ter tudi železniških in trajektnih storitev, poroča The Herald. Kot razkriva portal za spremljanje poletov Flight Radar 24, je posadka med poletom izdala kodo 7700 (koda za nujne primere), ki nemudoma opozori kontrolo zračnega prometa in druge enote. Letalo je nato večkrat skušalo pristati na letališču Prestwick v Glasgowu, vendar je bilo zaradi hude turbulence neuspešno.

Po neuspešnih poskusih pristanka v Glasgowu je posadka letalo usmerila proti letališču v Edinburghu, a so bili tudi tam neuspešni. Skoraj dve uri po prvotnem poskusu pristanka se je posadka naposled odločila za pristanek v Manchestru. A katastrofa je bila takrat od njih oddaljena zgolj nekaj pičlih minut. Ob pristanku je imelo namreč letalo v rezervoarju le še dobrih 300 litrov goriva, kar je dovolj za okoli šest minut letenja. Letalski predpisi sicer določajo, da minimalna količina goriva, ki je potrebna za varno letenje letala, ne sme pasti pod 30 minut letenja.

Ryanair FOTO: Profimedia icon-expand