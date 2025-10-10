Med letom v Glasgow skoraj zmanjkalo goriva, izdali klic v sili

Pred tednom dni je Ryanairov Boeing 737-800 iz italijanske Pise potoval v škotski Glasgow, ko so člani posadke ugotovili, da bo goriva vsak čas zmanjkalo, in izdali "klic v sili". V tem času je po delih Škotske ravno divjala nevihta Amy, zaradi katere je bilo sicer odpovedanih več letov ter tudi železniških in trajektnih storitev, poroča The Herald.
Kot razkriva portal za spremljanje poletov Flight Radar 24, je posadka med poletom izdala kodo 7700 (koda za nujne primere), ki nemudoma opozori kontrolo zračnega prometa in druge enote. Letalo je nato večkrat skušalo pristati na letališču Prestwick v Glasgowu, vendar je bilo zaradi hude turbulence neuspešno.
Po neuspešnih poskusih pristanka v Glasgowu je posadka letalo usmerila proti letališču v Edinburghu, a so bili tudi tam neuspešni. Skoraj dve uri po prvotnem poskusu pristanka se je posadka naposled odločila za pristanek v Manchestru.
A katastrofa je bila takrat od njih oddaljena zgolj nekaj pičlih minut. Ob pristanku je imelo namreč letalo v rezervoarju le še dobrih 300 litrov goriva, kar je dovolj za okoli šest minut letenja. Letalski predpisi sicer določajo, da minimalna količina goriva, ki je potrebna za varno letenje letala, ne sme pasti pod 30 minut letenja.
"Vse je bilo v redu, dokler nismo začeli spuščanja," je za Ayr Advertiser povedal potnik na letalu Alexander Marchi. "Ob drugem poskusu pristanka smo skoraj dosegli ploščad, vendar smo se naposled nenadoma znova umaknili," je dejal in dodal, da so šele po pristanku ugotovili, da so skoraj ostali brez goriva.
Tiskovni predstavnik Ryanaira je medtem povedal, da je letalska družba incident že prijavila "pristojnim organom". "Ker je to zdaj predmet preiskave, s katero v celoti sodelujemo, incidenta ne moremo komentirati," je dodal.
Oddelek za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB) je potrdil, da so začeli s preiskavo dogodka ter da zbirajo dokaze.
Po navedbah Simple Flying morajo sicer piloti, kadar se pričakuje, da bo letalo pristalo na letališču pod končno mejo rezervnega goriva, razglasiti izredne razmere z besedami "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY" ter dodati besedo gorivo. Kontrola zračnega prometa bi ob tem dala "letalu najvišjo prednost".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.