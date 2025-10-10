Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Med letom v Glasgow skoraj zmanjkalo goriva, izdali klic v sili

Glasgow, 10. 10. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
16

Le nekaj minut je letalo družbe Ryanair ločilo od katastrofe. Med letom v Glasgow je posadka zaradi pomanjkanja goiva izvedla klic v sili, ker pa zaradi neurja na Škotskem niso mogli pristati, so letalo preusmerili v Manchester. "Vse je bilo v redu, dokler nismo začeli spuščanja," je povedal potnik Alexander Marchi. Naposled so imeli ob zasilnem pristanku v rezervoarju le še za šest minut goriva.

Pred tednom dni je Ryanairov Boeing 737-800 iz italijanske Pise potoval v škotski Glasgow, ko so člani posadke ugotovili, da bo goriva vsak čas zmanjkalo, in izdali "klic v sili". V tem času je po delih Škotske ravno divjala nevihta Amy, zaradi katere je bilo sicer odpovedanih več letov ter tudi železniških in trajektnih storitev, poroča The Herald.

Kot razkriva portal za spremljanje poletov Flight Radar 24, je posadka med poletom izdala kodo 7700 (koda za nujne primere), ki nemudoma opozori kontrolo zračnega prometa in druge enote. Letalo je nato večkrat skušalo pristati na letališču Prestwick v Glasgowu, vendar je bilo zaradi hude turbulence neuspešno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po neuspešnih poskusih pristanka v Glasgowu je posadka letalo usmerila proti letališču v Edinburghu, a so bili tudi tam neuspešni. Skoraj dve uri po prvotnem poskusu pristanka se je posadka naposled odločila za pristanek v Manchestru.

A katastrofa je bila takrat od njih oddaljena zgolj nekaj pičlih minut. Ob pristanku je imelo namreč letalo v rezervoarju le še dobrih 300 litrov goriva, kar je dovolj za okoli šest minut letenja. Letalski predpisi sicer določajo, da minimalna količina goriva, ki je potrebna za varno letenje letala, ne sme pasti pod 30 minut letenja.

Ryanair
Ryanair FOTO: Profimedia

"Vse je bilo v redu, dokler nismo začeli spuščanja," je za Ayr Advertiser povedal potnik na letalu Alexander Marchi. "Ob drugem poskusu pristanka smo skoraj dosegli ploščad, vendar smo se naposled nenadoma znova umaknili," je dejal in dodal, da so šele po pristanku ugotovili, da so skoraj ostali brez goriva.

Tiskovni predstavnik Ryanaira je medtem povedal, da je letalska družba incident že prijavila "pristojnim organom". "Ker je to zdaj predmet preiskave, s katero v celoti sodelujemo, incidenta ne moremo komentirati," je dodal.

Oddelek za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB) je potrdil, da so začeli s preiskavo dogodka ter da zbirajo dokaze.

Po navedbah Simple Flying morajo sicer piloti, kadar se pričakuje, da bo letalo pristalo na letališču pod končno mejo rezervnega goriva, razglasiti izredne razmere z besedami "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY" ter dodati besedo gorivo. Kontrola zračnega prometa bi ob tem dala "letalu najvišjo prednost".

ryanair letalo klic v sili gorivo
Naslednji članek

EU in Slovenija za uporabo ruskega premoženja za pomoč Ukrajini

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1932330
10. 10. 2025 16.28
To se bo v srbiji začelo dogajat ,po 1 novembru.
ODGOVORI
0 0
kokicas
10. 10. 2025 16.11
+4
Saj pri nas se ni za bati edina drzava v Evropi kamor Ryanair ne leti, s svojimi poceni leti. Gor ravno nebo dobil kosila ampak za to ceno je super kar ponujajo drugje po Evropi
ODGOVORI
4 0
modelx
10. 10. 2025 16.09
+0
za tak 'lažni' klic v sili bi jim morali zaračunati!!!! eno so tehnične težave, drugo pa šparanje pri gorivu. tudi na avtocesti ti ne sme zmanjkati goriva, ker je to prekršek. v tujini te kar dobro oglobijo
ODGOVORI
3 3
Zmaga Ukrajini
10. 10. 2025 16.22
-1
A mogoče veš kako je s tem v mosskoviji? Kot je videti, šleparji, cisterne in ostali tovornjaki "ugašajo" kar sredi avtoceste, ko jim zmanjka goriva. Ali kaj veš kako je z globami pri njih? To sicer lahko vidiš le v mosskoviji, ki sploh ni država.
ODGOVORI
1 2
anatomija
10. 10. 2025 16.27
+1
Preberi članek in in če kaj razumeš boš lahko ugotovil , da je imel goriva več kot dovolj. Porabil ga je med 2 urnim poskusom pristankov in kroženju . vse lepo piše
ODGOVORI
2 1
modelx
10. 10. 2025 16.47
ukrajinska zguba, ti že veš. a kaj veš, kako bodo tvoji ukrajinci letos zimo prebili, ko jim bo putin zaprl plinovo pipico. letos pa se mu ukrajinci ne bodo tako reveži zdeli. ga niso tvoji vojozgubaši niso ubogali, ko jim je za pogoj postavil nenapadanje na ruske energetske objekte. in ukrajinska energetika je že dobila prvo eksplozivno pošiljko. sledijo še druge in zaprtje pipice
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
10. 10. 2025 16.02
-8
Letalo porabi minimalno goriva, večino leta je na prosto energijo, kar skrivajo. Novica je laž.
ODGOVORI
1 9
96bimBo
10. 10. 2025 16.12
+5
Kaj pa ti skrivaš?
ODGOVORI
5 0
boslo
10. 10. 2025 16.31
Yon, od česa pa potem črta za avionom?
ODGOVORI
0 0
martial
10. 10. 2025 16.49
Ker sem pilot, bi mi zelo koristilo, če mi izdaš skrivnost...:)
ODGOVORI
0 0
srp28
10. 10. 2025 16.01
+5
Šparanje na teži letala, posledicno manj goriva, oz lih toliko da je dovolj za let, kapitalizem v vsem svojem sijaju
ODGOVORI
7 2
anatomija
10. 10. 2025 16.16
+5
Letalo je večkrat skušalo pristati na letališču Prestwick v Glasgowu, vendar je bilo zaradi hude turbulence neuspešno. Po neuspešnih poskusih pristanka v Glasgowu je posadka letalo usmerila proti letališču v Edinburghu, a so bili tudi tam neuspešni. Skoraj dve uri po prvotnem poskusu pristanka se je posadka naposled odločila za pristanek v Manchestru. Torej je bilo goriva dovolj. Imeli so ga za 2 uri dodatnega letenja . Samo novinar je pisal med vrsticami da je zgodba bolj zanimiva.
ODGOVORI
5 0
UzivatiJeTreba
10. 10. 2025 16.29
Problem je v tem, da bi morali piloti razglasiti mayday v takšnem primeru, pa ga niso. Sledi sigurno huda kazen.
ODGOVORI
0 0
proofreader
10. 10. 2025 16.00
+0
Saj so jih že kaznovali, ker so lažno prijavljali, da imajo samo še malo goriva in tako prednostno pristajali.
ODGOVORI
3 3
anatomija
10. 10. 2025 16.18
+4
Gorivo so imeli dovolj , če so 2 uri neuspešno poskušali pristati in v tem času porabili ogromno goriva . Po 2 urah pa je vsa zaloga pošla .
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286