Med poletom skušal odpreti zasilna vrata in z žlico napadel stevardeso

Uro, preden bi se moralo letalo družbe United Airlines spustiti proti letališču, se je v pilotski kabini pojavil alarm, da vrata letala niso več varno zaklenjena. Stevardesa se je tako namenila do vrat letala, kjer je opazila, da je nekdo skušal premakniti varovala na vratih, ter posumila, da je za slednje odgovoren 33-letni Francisco Severo Torres , ki so ga pred tem opazili v bližini vrat, poroča BBC.

A incident takrat še ni bil zaključen. 33-letnik se je namreč odpravil proti stevardesam ter se na eno od njih spravil z zlomljeno kovinsko žlico. Stevardeso je trikrat "udaril po predelu vratu", piše v poročilu. Ob napadu na članico posadke so vmes posredovali tudi potniki na letalu.

Po poročanju tujih medijev naj bi se moški sicer že med letom obnašal sumljivo, pri sopotniku naj bi se pozanimal, kje so zasilni izhodi, mislil pa da je, da ga bo stevardesa ubila.

Letalo je kljub incidentu uspelo varno pristati na mednarodnem letališču Boston Logan, kjer so Torresa aretirali. V priporu bo ostal do četrtkovega zaslišanja. Grozita mu denarna kazen do 250 tisoč dolarjev (slabih 234 tisoč evrov) in tudi dosmrtna zaporna kazen. Moškemu so ob tem prepovedali nadaljnja potovanja z United Airlines.

Letalska družba se je medtem potnikom in posadki zahvalila za "hitro ukrepanje".