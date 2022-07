Med policijskim pregonom umrli štirje migranti, trije hujše poškodovani

Med policijskim pregonom se je voznik vozila, ki je osumljen tihotapljenja ljudi, skušal izogniti organom pregona in se pri tem zaletel v tovorno vozilo. V nesreči so umrli štirje migranti, trije pa so v kritičnem stanju. Voznik je pri nesreči preživel in je bil odpeljan v bolnišnico, je povedal Chris Olivarez, iz teksaške policije.