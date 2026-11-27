Indijsko vrhovno sodišče je zaključilo mediacijo v ostrem družinskem sporu glede premoženja pokojnega 53-letnega milijarderja Sunjaya Kapurja. Ta je lani v Angliji umrl med igranjem pola, potem ko je, kot poročajo mediji, pogoltnil čebelo. Sodišče je postopek ustavilo v četrtek, ko tudi 15 obravnav pod vodstvom nekdanjega predsednika indijskega sodišča DY Chandrachuda ni prineslo poravnave. Kot poroča The Independent, je sodišče pojasnilo, da poravnave ni mogoče vsiliti, zato se bo pravni spor nadaljeval. V središču spora sta Kapurjeva mati Rani Kapur in njegova vdova Priya Sachdev Kapur, ki se potegujeta za premoženje družinskega sklada RK Family Trust, vrednega približno 2,5 milijarde funtov oz. okoli 2,9 milijarde evrov.

Sunjay Kapur s soprogo Karismo Kapur FOTO: AP

Kapurjeva mati zahteva približno 490 milijonov funtov (okoli 565 milijonov evrov) in dodatno premoženje. Trdi, da so bila sredstva, ki so pripadala njej, brez njenega informiranega soglasja prenesena v družinski sklad. Opozarja tudi na domnevne nepravilnosti pri upravljanju njegovega premoženja. Vdova in njeni zastopniki očitke zavračajo.

Otroka trdita, da je očetova oporoka ponarejena

Ločen sodni postopek na Višjem sodišču v Delhiju vodita Samaira in Kiaan Kapur, otroka Kapurja in igralke Karisme Kapoor. Oba zahtevata delež očetove osebne zapuščine in trdita, da je oporoka z datumom 21. marec 2025, ki jo je po njegovi smrti predložila njegova vdova, ponarejena in izmišljena. Otroka trdita, da je dokument ponarejen in da naj bi bil pripravljen z namenom, da bi njuna mačeha pridobila nadzor nad očetovim osebnim premoženjem, njima pa omejila pravico do dedovanja. Njuni odvetniki opozarjajo na več domnevnih nepravilnosti, med drugim napačno zapisane osebne podatke, nepravilne naslove, pomanjkljiv seznam premoženja in sumljive okoliščine digitalnega nastanka ter spreminjanja dokumenta. Sprašujejo se tudi, zakaj je bila oporoka predstavljena šele po Kapurjevi smrti. Vdova obtožbe zavrača. Njeni odvetniki vztrajajo, da je oporoka veljavna in da očitki temeljijo na ugibanjih. Delhijsko sodišče je aprila letos odredilo zavarovanje Kapurjevega premoženja do razrešitve spora. Vdovi je začasno prepovedalo prodajo oziroma prenos določenih sredstev ter omejilo razpolaganje z nekaterimi bančnimi računi in drugimi naložbami.