Poročna tragedija: pod svati so se udrla tla, mladoporočenca v bolnišnici

Po poročanju italijanskega tgcom24 je bilo v nesreči poškodovanih 35 ljudi, od tega šest huje, a niso v smrtni nevarnosti. V dvorani se je zabavalo okoli 60 mladih, ko so se tla pod njihovimi nogami nenadoma udrla. Padli so v pritličje, kjer so jih zasule ruševine.

Število žrtev bi lahko bilo še višje, a so k sreči nekateri svatje poročno slavje pred tem že zapustili.

Na kraj so takoj prispeli reševalci z več vozili, gasilci, karabinjerji in policija. Aktivirali so več kot 100 prvih posredovalcev. Poškodovane so pripeljali v šest različnih bolnišnic.

"Zaslišali smo kričanje in jok. Ob glasnem hrupu se je dvignil prah in nič nismo videli. Ljudje so padali," je strašljivo izkušnjo opisala ena izmed natakaric.

Župan mesta Pistoia Alessandro Tomasi je povedal, da preiskava poteka. "Nenadoma se je zrušil parket, na katerem so mladi plesali. Ljudje so padli v spodnji prostor," je pojasnil. Vzrok, zakaj je do zrušitve prišlo, še ni znan.