Tujina

Med poskusom bega iz države aretirali nekdanjega ukrajinskega ministra

Kijev, 16. 02. 2026 06.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
volodimir Zelenski (levi zgoraj) in German Galuščenko (levo spodaj).

Nekdanjega ukrajinskega ministra za energijo Germana Galuščenka, ki je bil novembra lani razrešen sredi preiskave korupcijskega škandala v energetskem sektorju, so v nedeljo aretirali na vlaku, ko je skušal pobegniti iz države.

Aretirali so ga agenti nacionalnega protikorupcijskega urada - NABU na vlaku med prečkanjem državne meje. Kam je želel nato pobegniti, ni znano, poroča BBC.

Oblasti Galuščenka sicer v poročilih o prijetju niso izrecno imenovale, a je informacije, da gre zanj, razkrilo več uglednih ukrajinskih medijev.

Prav tako ni znano, kaj sedaj čaka Galuščenka. Po informacijah Radia Svobodna Evropa, ki jih citira BBC, naj bi ga prepeljali v Kijev na nadaljnje zaslišanje.

Galuščenko naj bi pobiral podkupnine v vrednosti med 10 in 15 odstotkov pogodbenih vrednosti v energetiki.
Galuščenko naj bi pobiral podkupnine v vrednosti med 10 in 15 odstotkov pogodbenih vrednosti v energetiki.
FOTO: Profimedia

Galuščenko, ki je krajši čas opravljal tudi funkcijo ministra za pravosodje, je bil novembra lani začasno razrešen in je nato odstopil zaradi 100 milijonov dolarjev težke korupcijske afere s podkupninami, ki je pretresla ukrajinsko politiko in energetski sektor. V več kot leto dni dolgi preiskavi so razkrili organizirano shemo za pranje denarja. Galuščenko naj bi sistematično pobiral podkupnine od izvajalcev Energoatoma, največjega proizvajalca električne energije v Ukrajini, v vrednosti med 10 in 15 odstotkov pogodbene vrednosti. Galuščenko je že dejal, da se bo pred obtožbami branil.

V središču afere naj bi bil tudi poslovnež Timur Mindič, tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju. Afera je zatresla ožji krog Zelenskega, ki se je na predsedniški položaj zavihtel tudi z obljubami, da bo izkoreninil korupcijo.

German Galuščenko Ukrajina korupcija beg

