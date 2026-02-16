Med poskusom bega iz države aretirali nekdanjega ukrajinskega ministra

Aretirali so ga agenti nacionalnega protikorupcijskega urada - NABU na vlaku med prečkanjem državne meje. Kam je želel nato pobegniti, ni znano, poroča BBC.
Oblasti Galuščenka sicer v poročilih o prijetju niso izrecno imenovale, a je informacije, da gre zanj, razkrilo več uglednih ukrajinskih medijev.
Prav tako ni znano, kaj sedaj čaka Galuščenka. Po informacijah Radia Svobodna Evropa, ki jih citira BBC, naj bi ga prepeljali v Kijev na nadaljnje zaslišanje.
Galuščenko, ki je krajši čas opravljal tudi funkcijo ministra za pravosodje, je bil novembra lani začasno razrešen in je nato odstopil zaradi 100 milijonov dolarjev težke korupcijske afere s podkupninami, ki je pretresla ukrajinsko politiko in energetski sektor. V več kot leto dni dolgi preiskavi so razkrili organizirano shemo za pranje denarja. Galuščenko naj bi sistematično pobiral podkupnine od izvajalcev Energoatoma, največjega proizvajalca električne energije v Ukrajini, v vrednosti med 10 in 15 odstotkov pogodbene vrednosti. Galuščenko je že dejal, da se bo pred obtožbami branil.
V središču afere naj bi bil tudi poslovnež Timur Mindič, tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju. Afera je zatresla ožji krog Zelenskega, ki se je na predsedniški položaj zavihtel tudi z obljubami, da bo izkoreninil korupcijo.