Med poskusom bega iz države aretirali nekdanjega ukrajinskega ministra

Aretirali so ga agenti nacionalnega protikorupcijskega urada - NABU na vlaku med prečkanjem državne meje. Kam je želel nato pobegniti, ni znano, poroča BBC.

Oblasti Galuščenka sicer v poročilih o prijetju niso izrecno imenovale, a je informacije, da gre zanj, razkrilo več uglednih ukrajinskih medijev.

Prav tako ni znano, kaj sedaj čaka Galuščenka. Po informacijah Radia Svobodna Evropa, ki jih citira BBC, naj bi ga prepeljali v Kijev na nadaljnje zaslišanje.