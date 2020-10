Med poskusom deaktivacije v poljskem kanalu eksplodirala bomba

Bombo so septembra 2019 našli med poglobitvenimi deli vodne poti, ki vodi do pristanišča Szczecin.

Strokovnjaki poljske mornarice so bombo pod vodo skušali nevtralizirati z daljinsko deflagracijo, torej slojevitim zgorevanjem eksplozivnih delcev, vendar je bomba med postopkom eksplodirala. "Proces deflagracije se je spremenil v detonacijo," je dejal Lewandowski. Dodal je, da je bomba kljub temu deaktivirana in da ne predstavlja več nobene grožnje.

Z območja v bližini kanala Piast, zunaj mesta Šwinoujšcie na severozahodu Poljske, kjer so bombo našli, je bilo evakuiranih več kot 750 ljudi poroča Sky News . Kanal na poljski meji z Nemčijo povezuje Baltsko morje in reko Odro.

Bombo Tallboy, ki je tehtala skoraj 5.400 kilogramov in vsebovala 2.400 kilogramov eksploziva, so leta 1945 v napadu na nemško križarko Lutzow spustile britanske kraljeve zračne sile.

Takšen primer je bilo nacistično podmorniško oporišče v Saint-Nazaire. V tem oporišču so bile podmornice pod nekaj metrskim armirano-betonskim stropom relativno varne. Številna bombardiranja niso bila uspešna, šele uporaba Tallboyev je predstavljala resno grožnjo.

S pomočjo Tallboyev so potopili tudi Tirpitz, sestrsko ladjo bojne ladje Bismarck, ki je predstavljala resno grožnjo za konvoje, ki so bili namenjeni v Rusijo. Napad s konvencionalnimi bombami na Tirpitz leta 1944 ni bil uspešen, saj je ladja še vedno plula. Šele tri Tallboy bombe so novembra 1944 končale to sago.