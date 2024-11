Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva umrli trije migranti

Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva na poti v Veliko Britanijo je potonil čoln z migranti. Trije ljudje so umrli, 45 pa so jih rešile bližnje ladje, so sporočile francoske pomorske oblasti. S tem se je število ljudi, ki so letos umrli med poskusom prečkanja Rokavskega preliva, povzpelo na najmanj 55.