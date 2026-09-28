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Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva umrli ženski in otrok

Calais, 28. 09. 2026 17.46 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Reševanje migrantov

Ob severni obali Francije so zgodaj zjutraj med poskusom prečkanja Rokavskega preliva na poti v Veliko Britanijo umrle tri osebe. Med žrtvami sta ženski in desetletni otrok, za katere se domneva, da so iz Eritreje, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na francoske oblasti.

Po poročanju AFP so migranti izpluli iz kraja Sangatte ob severni obali Francije ob okoli 5.15. Na čolnu je bilo 105 ljudi, reševalne službe pa so poklicali okoli 8. ure, ko so bili približno šest kilometrov od obale, je povedal tamkajšnji lokalni prefekt Francois Xavier Lauch.

Po njegovih pojasnilih so v tragediji umrli dve ženski v tridesetih letih in 10-letni deček, domnevno zaradi prerivanja, ker je bilo na čolnu preveč ljudi. Domneva se, da so bili žrtve Eritrejci in da je deček potoval z materjo in sorojenci.

Po navedbah francoskih pomorskih oblasti se čoln ni potopil, vse ostale potnike pa so sprejeli v oskrbo. Preživeli so se sredi dopoldneva izkrcali z reševalnega čolna v pristanišču Calais. Med njimi so bili tudi otroci.

Letos umrlo najmanj 22 ljudi

Vključno z najnovejšimi smrtnimi žrtvami je letos pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva umrlo najmanj 22 ljudi, kažejo podatki AFP, ki temeljijo na uradnih francoskih in britanskih virih. Lani je umrlo najmanj 29 ljudi.

Letos je pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva umrlo najmanj 22 ljudi.
Letos je pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva umrlo najmanj 22 ljudi.
FOTO: Profimedia

Preteklo sredo je v Veliko Britanijo po prečkanju Rokavskega preliva na majhnih čolnih prispelo skupno 781 ljudi, kar je dnevni rekord za leto 2026, čeprav skupno število ostaja nižje kot v prejšnjih letih.

Do prejšnjega tedna je letos Rokavski preliv iz Francije prečkalo približno 18.609 ljudi, kar je 42 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

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Uroš
28. 09. 2026 18.15
Kaj ti bo žena in otrok, če greš na lepše.
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