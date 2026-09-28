Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva umrli ženski in otrok

Po poročanju AFP so migranti izpluli iz kraja Sangatte ob severni obali Francije ob okoli 5.15. Na čolnu je bilo 105 ljudi, reševalne službe pa so poklicali okoli 8. ure, ko so bili približno šest kilometrov od obale, je povedal tamkajšnji lokalni prefekt Francois Xavier Lauch.

Po njegovih pojasnilih so v tragediji umrli dve ženski v tridesetih letih in 10-letni deček, domnevno zaradi prerivanja, ker je bilo na čolnu preveč ljudi. Domneva se, da so bili žrtve Eritrejci in da je deček potoval z materjo in sorojenci.